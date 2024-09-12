高息定存 | 銀債保底息4厘，銀行加存息迎戰，3個月仍有6厘

政府日前公布發行新一批銀色債券，保證息率不少於4厘，不過銀債只限60歲或以上人士認購。未符資格的人士在市場上仍有不少選擇，部分銀行近日更逆市加定存息迎戰銀債，當中，富邦銀行上調4個月港元定存息至高達3.8厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。大眾銀行3個月存期年利率亦加至3.7厘。

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工銀亞洲3個月最高6厘息

事實上，部分銀行仍提供貼近4厘的息率，甚至更有高達6厘息。例如工銀亞洲3個月最高有6厘，門檻低至1000元，適用於全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，至於存額10萬至80萬元，3個月仍有3.88厘息。

東亞銀行1萬起存6個月3.4厘

起存門檻較低的如東亞銀行(00023)，1萬元起存的定存息率，6個月及12個月息分別有3.3厘及3.05厘，適用於顯卓理財或顯卓私人理財客戶以舊資金，經電子網絡銀行或手機Apps辦理。至尊理財、BEA GOAL及其他客戶承做6個月或12個月定存，亦有3.4厘及3.15厘息。

如以10萬元起存，華僑銀行6個月息率最高有3.55厘，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組