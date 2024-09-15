  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

15/09/2024

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高6厘

#招商永隆 #滙豐 #高息定存 #收息 #工銀亞洲 #恒生 #高息 #銀色債券
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　政府公布發行新一批銀色債券，保證息率不少於4厘，不過銀債只限60歲或以上人士認購。未符資格的人士在市場上仍有不少選擇，部分銀行近日更逆市加定存息迎戰銀債，當中，富邦銀行上調4個月港元定存息至高達3.8厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。大眾銀行3個月存期年利率亦加至3.7厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高6厘

 

工銀亞洲3個月新客最高仍有6厘

 

　　部分銀行仍提供貼近4厘的息率，甚至更有高達6厘息。例如工銀亞洲3個月最高有6厘，門檻低至1000元，適用於全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，至於存額10萬至80萬元，3個月仍有3.88厘息。

 

恒生新設4個月定存3.4厘

 

　　恒生增設4個月港元定存年息為3.4厘，適用於優越理財及優進理財透過網上辦理，亦適用於優越私人理財戶口。東亞亦增設3個月港元定存年息3.5厘，適用於顯卓理財/顯卓私人理財客戶，以新資金，經電子網絡銀行/手機Apps辦理。

 

滙豐降6個月定存息至3.6厘

 

　　不過，美國減息將至，部分銀行下調港元定存年息，滙豐下調6個月港元定存年息至3.6厘，起存額為1萬元，適用於成功晉身成為卓越理財尊尚客戶的新資金定期存款優惠。


　　另外，招商永隆下調6個月港元定存年息至3.2厘，起存額為500萬元，適用於一點通存款利率，而門檻較低者，亦有3.1厘起存額，存額為100萬元至500萬元以下，適用於一點通存款利率。

 

高息定存 | 銀債保底息4厘，銀行加存息迎戰，3個月仍有6厘

 

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減息

 

銀債攻略 | 銀債保底息4厘勝定存，專家指具吸引力倡認購30手

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#招商永隆 #滙豐 #高息定存 #收息 #工銀亞洲 #恒生 #高息 #銀色債券
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk