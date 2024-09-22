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22/09/2024

高息定存 | 一周高息合集，銀行減定存息迎美國降息

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　　美國聯儲局昨日（19日）宣布減息0.5厘，為逾4年以來首次減息，隨後本地銀行陸續宣布下調最優惠利率，多間本地銀行先後下調定期存款年息，大新下調3個月及6個月港元定存年息分別至3.3厘及3厘，存額為10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行減定存息迎美國降息

（資料圖片）

 

　　東亞銀行(00023)下調3個月、6個月及12個月港元定存年息分別至3.55厘、3.5厘以及3.2厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶透過分行辦理。

 

　　虛銀天星銀行下調12個月港元定存年息至3厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。虛銀匯立銀行亦下調12個月港元定存年息至3厘，存額由10元至100萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

 

　　但信銀國際逆市加定存息，上調6個月港元定存年息至3.3厘，起存額為100萬元，適用於客戶透過分行辦理。

 

高息定存 | 渣打全線減息6個月仍有3.6厘，一年期降至3厘

 

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘

 

高息定存 | 花旗3個月最高3.5厘，創興6個月跌至2.95厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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