高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦一年最高3.4厘

減息周期重啟，如果想開立定期存款，可以鎖定較長的1年期，當中富邦銀行以50萬元起存，12個月息仍有3.4厘，新舊個人客戶可透過「Fubon+」手機Apps辦理，一年可以收息1.7萬元，另有5個月3.5厘。

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建行亞洲仍有相對高息選擇，新舊客戶透過分行以100萬元起辦理，3個月達3.55厘。另外，全新貴賓理財客戶透過分行，以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%之新資金可享6.08厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率，優惠期至9月底。

中銀香港(02388)下調定存息率，以50萬元起存，3個月及6個月分別減至3.1厘及3厘，客戶可透過電話銀行或分行，以新舊資金辦理；門檻較低的可以1萬元起存，3個月及6個月息分別有3厘及2.9厘，客戶透過網上銀行或手機Apps辦理。

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組