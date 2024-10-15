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15/10/2024

高息定存 | 南商3個月加至3.6厘，滙豐向個別客戶推特別優惠

#收息 #大新銀行 #南商 #滙豐 #華僑銀行 #高息定存 #高息
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　　踏入10月以來多家銀行已上調港元定存利率，當中，大新銀行3個月及6個月港元定存年息，大幅上調0.8厘，至高達3.4厘及3.1厘，存額為10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。至於現有VIP客戶3個月及6個月年息分別高達3.2厘及2.9厘，亦上調0.8厘，存款額需為100萬元或以上。

 

高息定存 | 南商3個月加至3.6厘，滙豐向個別客戶推特別優惠

（資料圖片）

　　

南商3個月加至3.6厘，華僑6個月最高3.6厘

 

　　南洋商業銀行亦上調3個月、4個月及6個月港元定存年息，至高達3.6厘、3.5厘及3.1厘，起存額為100萬元，適用於「賞加息定期存款-電子渠道」:新舊客戶以現有資金透過網上銀行或手機Apps辦理。另外，華僑銀行6個月港元定存年息亦加至3.6厘，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理，存款額10萬元或以上。

 

滙豐向個別客提供特別優惠，3個月高達3.77厘

 

　　另外，滙豐向個別客戶提供特別定存優惠，當中6個月定存利率3.51厘，起存額為50萬元；3個月更有3.77厘。滙豐發言人表示，該行會考慮不同因素，視乎情況向個別客戶提供特別優惠。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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