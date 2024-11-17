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17/11/2024

高息定存 | 一周高息合集，多家銀行加定存息，邊間3個月有5厘？

#恒生 #高息定存 #創興銀行 #大新銀行 #高息 #收息
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　　特朗普再度當選美國總統，「特朗普2.0」令環球金融市場添變數，加上年底資金緊張，本周多間銀行上調港元定期存款年利率，主要集中在3個月存款期，3個月現時最高見5厘，屬兌換資金優惠，若非兌換資金，亦有4厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，多家銀行加定存息，邊間3個月有5厘？

（資料圖片）

　　

大新及恒生3個月高達4厘及3.6厘

 

　　大新銀行3個月及6個月港元定存息，分別上調至4厘及3.5厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

　　恒生銀行3個月港元定存息再加至3.6厘，另新增4個月及6個月3.6厘及3.4厘，起存額為100萬元，適用於優越理財／優越私人理財戶口透過電話或分行辦理。

 

創興3個月5厘兌換資金優惠，「雲利率」達3.9厘

 

　　創興銀行3個月存期有5厘，但只限兌換資金，由指定外幣兌換成港元、再開立定期存款，起存額需為20萬港元。另外，創興銀行亦設有「雲利率」港元定存，3個月年息高達3.7厘，起存額為50萬元，上限5000萬元，適用於全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps／網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款可享「雲利率」加0.2厘特優年利率，即3個月港元定存最高可享3.9厘。

 

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5厘

 

高息定存 | 銀行紛搶存，恒生3個月加至3.6厘，創興高達3.9厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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