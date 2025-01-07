高息定存 | 渣打特選客6個月3.48厘，建行亞洲推1個月6.18厘高息吸客

2025年伊始，銀行推新優惠吸引全新客戶，當中，渣打香港6個月港元定存年息3.48厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶）透過分行或電話辦理，先到先得。

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招商永隆繼續推「即日快閃」定期優惠，9個月港元定存年息達3.5厘，存額由1萬元至2000萬元，只適用於今日10:00-19:00以新或現有資金辦理，先到先得，額滿即止。

建行亞洲新推6.18厘年利率

另外，建行亞洲推港元定期優惠，首10萬元1個月年息6.18厘，完成3個指定任務可享高息，當中包括於1月24日或之前，透過建行（港澳）手機應用程式以「e帳戶服務」開立戶口；於2月14日或之前，於網上銀行或手機銀行，申請開立證券戶口；於2月14日或之前，存入最少10萬港元新資金。適用於全新客戶透過電子渠道開立「e帳戶服務」及證券戶口，首10萬元享此優惠，其餘新資金享另一定期存款利率，優惠期至本月24日。

部分銀行則減息，創興下調3個月港元定存年息至3.55厘，存額為10萬元至50萬元以下，適用於新舊客戶透過分行辦理。若門檻較高，3個月定存息仍達3.8厘，適用於全新「悅秀理財」客戶成功開立網上銀行；開立投資戶口，以新資金存入100萬至1000萬元。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組