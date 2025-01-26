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26/01/2025

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88厘，華僑1年期3.6厘

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　　農曆新年將至，部分銀行繼續以高息搶存款。當中，富邦銀行7日、1個月及2個月港元定期年息分別高達9.88厘、4.88厘以及4.28厘，起存額為10萬至3000萬元，適用於客戶經富邦銀行兌換指定貨幣及同時開立有關指定年期之定期存款戶口，新舊資金適用。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88厘，華僑1年期3.6厘

（資料圖片）

 

華僑188日及一年期3.6厘

 

　　華僑銀行推出港元定期存款優惠，指定客戶（身份證號碼或出生日期包含數字「8」的客戶）透過分行以新資金存入88.8萬元或以上，宏富理財客戶可享定期存款88日及188日為3.6厘，而一般個人客戶88日及188日為3.5厘。另外，該行12個月定存息亦加至3.6厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

 

信銀國際1及2個月3.6厘

 

　　中信銀行（國際）之前將一個月及二個月定存息加至3.85厘，惟隨後減至3.6厘，存額為10萬元，適用於CITIfirst／CITIdiamond／一般客戶。

 

　　數字銀行方面，匯立推出「GoSave 2.0」定期存款優惠，4個月港元定存年息為3.6厘，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，存額由10元至100萬元。

 

高息定存 | 信銀國際1個月加至3.85厘，華僑一年期3.6厘

 

高息定存 | 富邦一周港元定存高達9.88厘，一個月4.88厘

 

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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