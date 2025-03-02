高息定存 | 一周高息合集，大行推6個月3.5厘，一年期最高3.55厘

本地銀行繼續推出港元定存優惠吸資金，當中，滙豐特選客戶1個月、3個月、以及6個月存息可達3.5厘，起存額由50萬元起。

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3個月最高5厘，一年期高達3.55厘

全城3個月定存最高屬工銀亞洲3個月存息5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理。至於全城6個月最高為中信銀行（國際），存息最高可達3.55厘，起存額由10萬元至50萬元，適用於客戶以新資金辦理；該銀行亦設12個月3.55厘定存，起存額由10萬元至50萬元，適用於客戶以新資金辦理。

東亞調升3個月息至3.5厘

另外，本周亦有銀行上調港元定存年息，東亞上調3個月港元定存年息至高達3.5厘，起存額為10萬元至1000萬元，適用於全新「顯卓理財」客戶，而同樣息率亦適用於起存額為200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

創興3個月存息達3.3厘，理慧3個月3.4厘

創興銀行上調3個月港元定存年息至3.3厘，起存額為50萬元，適用於「全新客戶特優定期存款」全新客戶只需完成2個或以上指定項目：（1）成功開立網上銀行，（2）交齊文件並成功申請信用卡，（3）完成投資風險評估問卷及開立投資帳戶。

另外，理慧銀行亦上調3個月港元定存年息至3.4厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起存

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組