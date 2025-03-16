高息定存 | 一周高息合集，華僑6個月最高3.5厘，恒生7日享10厘

美國減息預期降溫，本港部分銀行上調定存息吸引新資金。其中，大新銀行上調低門檻定存息，3個月最高可達3.7厘，6個月達3.4厘，起存額由10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

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華僑6個月定存3.5厘全城最高

華僑銀行3個月港元定存息3.45厘，6個月為3.5厘，屬全城最高，另38日享3.35厘，起存額為10萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理。

至於12個月定存息亦屬華僑銀行全港最高，存息最高可達3.45厘，適用於公司客戶以新資金透過分行辦理，「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理則可享3.25厘，起存額均為10萬元。

恒生一周港元定存息高達10厘

另外，恒生7日及1個月港元定存年息分別高達10厘及4.5厘，起存額為100萬元，適用於優進理財戶口「外幣定存年利率」優進理財客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款。

數字銀行方面，富融銀行下調3個月及6個月港元定存年息分別至3.25厘及3.3厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組