高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘，建行亞洲1個月首十萬6.68厘

美聯儲局一如市場預期議息結果按兵不動，市場料最快年中才再減息，本周銀行推出短存優惠吸資金。當中，建行亞洲1個月、2個月以及3個月港元定存年息分別高達6.68厘、5.28厘以及4.8厘，適用於全新客戶透過「e帳戶服務」（電子渠道）開戶，首10萬元享此優惠利率其中之一，其餘新資金享另一定期存款利率。

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滙豐一周定存息高達10厘

滙豐7天港元定存年息高達10厘，存額為1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理。至於卓越理財客戶及滙豐One/其他客戶，年息則分別達9.9厘及9.8厘。

信銀國際3及6個月均為3.45厘

另外，中信銀行（國際）推定存優惠，新舊客戶經「inMotion動感銀行」以新資金敍做3個月港元定期存款，若新資金金額為50萬或以上，優惠年利率為3.45厘，而新資金金額為10萬元或以上，6個月及12個月分別達3.45厘及3.25厘。

高息定存 | 建行亞洲1個月定存首十萬高達6.68厘

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表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組