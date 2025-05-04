高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀半年期3.35厘

美國經濟衰退預期升溫，外圍經濟不確定性增加時，為投資組合增加保本資產可平衡風險。集友銀行新增低門檻1個月定存，同時上調低門檻1個月存息。其中，1個月存息高達2.8厘，起存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行或網上銀行以新資金辦理。至於較低門檻1個月存息則達2.5厘，起存額由20萬元至100萬元。

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另外，星展銀行亦全線上調3個月定存息，其中最高可達3.15厘，起存額由5萬元起，適用於客戶透過網上銀行以新資金辦理，該行亦設2個月2.3厘；4個月3.1厘；9個月2.6厘定存。

至於半年期定存方面，全城最高屬信銀國際，該行半年期存息達3.35厘，起存額由10萬元起，適用於客戶以新資金辦理，另設2個月2.6厘定存。另外，大眾銀行6個月存息達3.2厘，客戶經手機銀行開立定存更可享額外0.15厘，起存額由50萬元起。

信銀國際新增3個月3.45厘定存，大眾銀行3個月3.25厘

本周不少銀行上調存息吸客，信銀國際全線上調定存息，另新增3個月3.45厘定存，起存額由50萬元起，適用於個人客戶經手機程式或網上銀行申請。大眾銀行亦同樣全線上調定存息，其中3個月存息最高可達3.25厘，起存額由50萬元起，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。至於較低門檻定存方面，該行亦提供3個月3.2厘，起存額10萬元起；起存額1000元的3個月存息則為3.15厘。

數字銀行PAObank亦上調短期定存息率，該行提供3個月及6個月存息均為3.35厘，起存額由100元起，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。天星銀行則上調6個月、9個月及12個月存息，分別至3.3厘、3.2厘及3.15厘，起存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

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表列各大銀行定存息率：

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撰文：經濟通採訪組