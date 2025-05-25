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25/05/2025

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個月最高5厘

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　　港元拆息續跌，一個月拆息更跌穿0.6厘，三大發鈔行再減存息，當中，滙豐現有客戶以一般新資金承造3個月定存僅有1厘，尊尚或卓越理財客戶則可享1.2厘。不過，仍有其他銀行提供高息定存吸客，工銀亞洲3個月最高可享5厘，而建行亞洲1個月高達6.68厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個月最高5厘

（資料圖片）

 

中銀香港3個月存息最低見1厘

 

　　中銀香港定存年利率亦連減兩日，個人客戶透過網上銀行或手機Apps辦理3個月及6個月定存年利率僅有1厘，起存額1萬元。「智盈理財」、「自在理財」或其他個人客戶以新資金辦理3個月定存年利率最高亦只有1.2厘，6個月1.3厘。

 

兌換外幣資金可享7日6厘存息

 

　　同時中銀香港仍有提供特優港元定期存款，「綜合理財服務」的個人銀行客戶，透過兌換現有外幣資金開立等值5萬港元或以上定存可享7日6厘，或1個月3厘定存回報，起存額由5萬元起，適用於個人客戶透過網上銀行或手機Apps、分行或電話辦理。另外，該行亦提供「高息定存」優惠，全新客戶透過手機Apps辦理定存可享1個月4.8厘存息，起存額1萬元至10萬元。

 

渣打7日最高可享5.5厘

 

　　渣打銀行亦有同步下調定存年利率。其中，個人客戶以現有資金透過網上辦理3個月定存年利率享1.2厘，而以新資金辦理則可享1.3厘；「優先私人理財」客戶則可享3個月1.4厘，6個月1.6厘，起存額10萬元。

 

　　如個人客戶兌換港元並開立定期存款，則可享7日5厘定存回報；白金外匯會員或優先私人理財客戶則可享5.5厘，客戶可以透過外匯交易網上理財、SC Mobile、分行或外匯專線辦理，起存額由10萬元至2000萬元。

 

工銀亞洲3個月5厘、建行亞洲1個月6.68厘

 

　　雖然三大發鈔行連日減存息，但市場上仍有其他銀行提供高息存定吸客。其中，工銀亞洲全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶透過網上或手機APP辦理3個定存年利率可達5厘，惟該優惠設本金上限10萬元。

 

　　其次，建行亞洲全新合資格客戶透過「e賬戶服務」成功開戶，填妥網上登記表格並存入10萬元或以上資金，則可享1個月6.68厘、2個月5.28厘或3個月4.8厘其中一項定期存款年利率。

 

花旗下調3個月定存息至2.6厘

 

　　花旗下調3個月港元定存2.6厘，存額為5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

 

　　數字銀行Mox Bank推36個月及48個月港元定存可享2.8厘，起存額由1元至300萬元，適用於客戶透過手機Apps辦理。

 

高息定存 | 花旗3個月定存息減至2.6厘，渣打一周5.5厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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