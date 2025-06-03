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03/06/2025

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，一個月定存16厘息

#理財 #收息 #高息定存 #數字銀行 #PAObank #建行亞洲
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　　最近港元拆息持續走低，有銀行逆市推港元定存優惠，建行亞洲1個月港元定存年息6.68厘，並下降門檻至5萬元，適用於全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，首5萬元享此優惠利率其中之一，其餘新資金享另一定期存款利率。

 

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，一個月定存16厘息

（資料圖片）

 

　　另外，數字銀行PAObank將踏入5周年，宣布推出限時定存優惠，全新個人合資格客戶即享1個月16厘港元定期存款年利率，起存額僅100元。

 

　　由2025年6月2日至30日期間，只要是PAObank全新個人合資格客戶，使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敍造一個月港元定期存款，首5萬元存款可享16厘年利率。全新個人合資格客戶更可享三個月港元定期額外高息，存款額為5萬元至20萬元，可享額外0.5厘定期存款年利率。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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