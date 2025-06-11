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11/06/2025

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

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　　近日不少大行推遲美國聯儲局的減息預期，南商1個月美元定期存款年息達5厘，起存額為1000港元，適用於「倍高息定期存款」：個人客戶透過網上銀行或手機Apps以兌換資金存入等值港幣1000元／分行存入等值港幣3萬元（適用於所有客戶），企業客戶透過網上銀行或手機Apps或分行以兌換資金存入等值港幣3萬元。

 

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

（資料圖片）

 

　　建行亞洲一周美元定存年息達10.8厘，起存額為10萬港元至5000萬港元，符合「特惠定存推廣年利率」要求之特選客戶以指定貨幣兌換為美元，並同時以全數兌換金額設立1星期定期存款，透過分行辦理。

 

　　中信銀行（國際）昨天公布，新舊客戶由即日起經「inMotion動感銀行」以新資金敍做港元／美元定期存款，可享以下優惠，無需指定理財要求，美元定期3個月、6個月以及12個月優惠年利率分別達4.05厘、4.05厘以及3.7厘，3個月及6個月新資金金額為20萬美元或以上，12個月新資金金額為1萬美元或以上。

 

　　表列各大銀行美元定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=usd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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