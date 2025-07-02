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02/07/2025

定期存款 | 建行亞洲上調3個月港元定存年息至6.88厘

#理財 #收息 #定存 #渣打 #滙豐 #恒生銀行 #建行亞洲
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　　美國減息步伐具不確定性，部分本地銀行上調港元定存息，建行亞洲上調3個月港元定存年息至6.88厘，適用於全新客戶推薦計劃，每次成功推薦，雙方客戶齊享一次3個月6.88厘特惠港元定期存款年利率，固定金額：貴賓理財客戶2萬元、智選理財/一般客戶1萬元。

 

定期存款 | 建行亞洲上調3個月港元定存年息至6.88厘

（資料圖片）

 

　　另外，渣打香港上調6個月港元定存年息至1.3厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶以新資金，分行辦理。

 

滙豐及恒生下調兌換外幣定存息

 

　　恒生下調一周港元定存年息至6厘，起存額為1萬元，適用於優越私人理財，優越理財戶口「外幣定存年利率」綜合戶口客戶，透過恒生個人e-Banking或恒生Mobile App辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款，亦適用於優進理財客戶。

 

　　滙豐下調一周以及一個月港元定存年息分別至7厘及2厘，存額由1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過手機Apps或個人網上理財辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

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