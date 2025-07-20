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20/07/2025

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAObank新開戶1個月最高16厘

#理財 #恒生銀行 #天星銀行 #生財有道 #PAObank #收息 #滙豐銀行 #定存 #集友 #數字銀行
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 　　最近港元拆息回升，部分本港銀行上調港元定存年息，以搶佔更多港元資金，數字銀行PAObank上調6個月港元定存年息至2.2厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元；另12個月存期則有2.5厘。

 

（資料圖片）

 

PAObank1個月高達16厘

 

　　新客優惠方面，PAObank在7月份延續16厘港元定存，這是1個月存款期中全城最高，優惠期延至7月31日。全新個人合資格客戶開立1個月港元定期存款，存款首5萬港元，年利率有16厘。開立3個月定期，存入5萬至20萬元可享額外0.5厘年利率。留意需在開戶時輸入推薦碼，成功開戶後3個工作天內，有關優惠會在APP的定期版面顯示，客戶須透過該指定推廣欄位開立定存，才有16厘。

 

天星全線上調存息，一年期最高2.2厘

 

　　數字銀行天星銀行上調3個月、6個月、9個及12個月港元定存年息，分別至1.4厘、1.9厘、2厘及2.2厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

恒生加6個月港元定存至1厘

 

　　繼滙豐後再有大行加港元定存息，恒生銀行本周輕微加息，6個月定存息由0.9厘加至1厘，適用於優越理財戶透過網上銀行或手機App辦理，起存額1萬元。滙豐銀行本月11日將6個月港元定存年利率，加至最高1.2厘，適用於卓越理財尊尚及卓越理財客戶的網上新資金，起存額僅1萬元。

 

　　集友上調3個月、6個月以及12個月均分別至1.45厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行／網上銀行以新資金辦理。

 

定期存款 | 恒生加6個月港元定存息，天星一年期加至2.15厘


定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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