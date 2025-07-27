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27/07/2025

定期存款 | 一周定存合集，短期高息之選，富融快閃優惠1個月10.88厘，星展7日定存10厘息

#理財 #定存 #星展銀行 #PAObank #信銀國際 #富融銀行 #數字銀行 #收息 #生財有道
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　　市場預期下半年美國將開始減息，銀行定存息持續處於低水平，惟市場仍不少短期高息之選。其中，PAObank在本月延續1個月16厘港元定存優惠，優惠期延至7月31日。全新個人合資格客戶開立1個月港元定期存款，存款首5萬港元，年利率有16厘。開立3個月定期，存入5萬至20萬元可享額外0.5厘年利率。留意需在開戶時輸入推薦碼，成功開戶後3個工作天內，有關優惠會在APP的定期版面顯示，客戶須透過該指定推廣欄位開立定存，才有16厘。

 

定期存款 | 一周定存合集，短期高息之選，富融快閃優惠1個月10.88厘，星展7日定存10厘息

（資料圖片）

 

　　另外，富融銀行推「快閃星期一新客戶」活動推廣定存優惠，該行提供1個月最高10.88厘定存年利率。新客戶在2025年10月3日前，輸入邀請碼「Flash2025」開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中「新客專屬」年利率，活動每周一中午12時正至每周五中午12時正，搶完即止，惟需要留意該定存優惠只適用於新資金首5萬元。

 

　　至於7日定存方面則屬星展銀行全城最高，該行7日定存最高可享10厘定存年利率，起存額由50萬元至500萬元，適用於「豐盛理財客戶」透過分行客戶經理︰完成指定合資格投資交易單筆交易達50萬港元，再存入相同金額的新資金（即最少50萬港元）即可享限時定存優惠，額滿即止。

 

　　中長期定存方面，信銀國際新增6個月1.9厘定存，起存額由100萬元起，適用於個人客戶以新資金開立定期存款。而半年期定期息最高則屬PAObank，該行提供最高1.9厘半年期定存，新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。同時，該行3個月定存息亦上調至1.6厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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