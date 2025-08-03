  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

03/08/2025

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，PAObank一個月高達16厘最後衝刺

#理財 #PAObank #數字銀行 #生財有道 #定存 #信銀國際 #華僑 #收息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　多間本地銀行下調港元定存年息，信銀國際下調6個月及12個月港元定存分別至1.75厘及2.05厘，起存額為10萬元，客戶可以新資金辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，PAObank一個月高達16厘最後衝刺

（資料圖片）

 

　　華僑6個月港元定存達1.88厘，起存額為100萬元，適用於「宏富理財」客戶以新資金透過分行辦理，而較低門檻，存額由10萬元至低於100萬元，6個月港元定存則為1.8厘。

 

　　但亦有銀行逆市推出高息吸客，數字銀行PAObank的5周年優惠，包括一款16厘港元定存年利率，這優惠第二次延續，最新延至8月31日到期，而該行網站強調是「終極加推」。

 

　　全新個人合資格客戶，使用推定推薦碼開戶後，3個工作天內會在APP內定期版面，顯示1個月港元定期存款16厘優惠，適用於存款首5萬港元。

 

定期存款 | 恒生升6個月存息至1.2厘，招商永隆快閃1.7厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國全球徵收新關稅，轉口貨物收額外40%關稅，你認為中美誰贏了？► 立即投票

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#理財 #PAObank #數字銀行 #生財有道 #定存 #信銀國際 #華僑 #收息
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

海南封島挑戰美元

04/08/2025 08:10

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 加拿大、瑞士遭徵35%至39%重稅，瑞郎小幅下跌

01/08/2025 09:43

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk