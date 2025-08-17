定期存款 | 一周定存合集，拆息抽升多間銀行加港元定存息，12個月最高2.25厘

金管局多番承接港元沽盤後，港元拆息周五（15日）再度上升，1個月HIBOR重上1厘以上，報1.45095厘，創3個月高。多間本地銀行隨即上調港元定存息，其中，天星銀行上調9個月及12個月港元定存年息，分別至2.2及2.25厘，起存額為1000元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

（資料圖片）

華僑銀行上調3個月、6個月及12個月港元定存年息，分別至0.95厘、1.55及1.8厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶透過分行以舊資金辦理。

大新銀行上調3個月及6個月港元定存年息，分別至1.4及1.6厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

東莞銀行香港子行開業，推10厘港元定存吸客

另外，東莞銀行在本港設立子行東莞銀行（國際），日前正式在中環開業，並推出多項優惠吸客，當中包括10厘港元定存息開戶優惠。

由本月13日起至9月30日，在10月31日或之前成功開立綜合帳戶，用戶可獲贈加息券，開立港元定存7日，最高可享有10厘年利率優惠，存款上限為1萬元，加息券及貸款回贈券將於客戶成功開立綜合帳戶後發放至其手機銀行。另外，亦會贈送5000元貸款現金回贈券，僅適用於新的私人分期貸款，不適用於貸款加借。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組