定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個月6.88厘仍屬全城最高

美國減息預期降溫，港元拆息重回3厘水平，多間銀行上調定存息吸引新資金。其中，滙豐銀行周內三次上調定存年利率，該行現時6個月定存加至最高1.5厘，起存額由1萬元起，適用於尊尚客戶，透過分行及電話理財辦理。另外，該行1個月定存息達2厘，起存額由1萬元至200萬元，適用於尊尚客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，透過分行及電話理財辦理。

恒生6個月1.5厘

恒生新增3個月1.2厘及6個月1.5厘定存，起存額由20萬元起，適用於優越私人理財或優越理財戶口(存款及投資額100萬港元或以上)透過電話或分行辦理。該行亦設有3個月0.8厘及6個月1.5厘定存，起存額由1萬元起，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

渣打4個月定存最高2.75厘

渣打銀行亦新增多個定存優惠，其中4個月最高達2.75厘，起存額由150萬元至500萬元，適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶，於分行辦理；至於起存額由100萬元至150萬元定存年利率則最高為2.65厘。

建行亞洲3個月定存最高6.88厘

建行亞洲上調3個月定存年利率，最高可達2.5厘，起存額由100萬元起，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬至1000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金享2.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。至於門檻較低起存額1萬元至10萬元則可享3個月2.45厘定存。

另外，建行亞洲全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，另設5萬元享3個月3.28厘。全新客戶推薦計劃，每次成功推薦，雙方客戶齊享一次3個月6.88厘特惠港元定期存款年利率，固定金額：貴賓理財客戶2萬元、智選理財/一般客戶1萬元。

星展12個月加至1.75厘

星展銀行亦有上調定存年利率，該行提供3個月1.35厘、6個月1.7厘、以及12個月1.75厘定存，起存額由20萬元起，適用於客戶透過分行辦理。入場門檻較低的則可享3個月1.4厘、6個月1.7厘、以及12個月1.7厘定存，起存額5萬元起。另外，該行提供特選客戶定期現金回贈推廣，客戶透過網上銀行或Apps以新資金，存入100萬至500萬以下，3個月定期可獲現金回贈400元，6個月定期可獲800元現金回贈；存入500萬以上，3個月定期可獲2000元現金回贈，6個月定期可獲4000元現金回贈。

天星銀行9個月加至2.3厘，螞蟻新增1個月2厘定存

數字銀行方面，天星銀行上調3個月及9個月定存，其中3個月定存1.8厘，9個月2.3厘，起存額1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理；另外，螞蟻銀行新增1個月2厘定存，不設起存額，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理；富融銀行則上調3個月定存年利率至1.8厘，不設起存額，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

