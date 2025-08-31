  • 報價
31/08/2025

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定存最高2.75厘，中銀3個月2.4厘

　　港元拆息升勢持續，多間銀行上調港元定存年息，搶佔更多港元資金，滙豐分別上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.1厘，分別至1.7厘及1.9厘，起存額為1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。恒生分別上調3個月及6個月0.7厘及0.5厘，均至2.2厘，起存額為20萬元，適用於優越私人理財／優越理財戶口（存款及投資額100萬港元或以上）透過電話或分行辦理。

 

（資料圖片）

 

渣打6個月最高2.75厘，中銀3個月2.4厘

 

　　渣打香港分別上調6個月及12個月港元定存年息0.35厘及0.25厘，均至2.75厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶以新資金於分行辦理。

 

　　中銀香港新增3個月及6個月港元定存年息高達2.4厘及2.6厘，起存額為500萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。至於100萬至500萬元以下，3個月及6個月港元定存息分別達2.2厘及2.4厘。

 

　　恒生亦再加息，分別上調3個月及6個月0.7厘及0.5厘，均加至2.2厘，適用於優越私人理財／優越理財戶口（存款及投資額100萬港元或以上）透過電話或分行辦理。

 

信銀國際3個月大幅加至3厘

 

　　信銀國際上調3個月及6個月港元定存年息0.9厘及0.25厘，分別至3厘及2.4厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶透過手機程式InMotion或網上銀行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
