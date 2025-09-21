  • 報價
21/09/2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，PAObank一個月高達20厘

　　美國聯儲局宣布下調聯邦基金利率0.25厘，是去年12月以來再重啟減息，符合市場預期，但仍有本地銀行上調港元定存年息來吸納更多港元資金。創興上調3個月港元定存年息0.1厘至2.35厘，適用於「全新客戶特優定期存款」:全新「悅秀理財」客戶透過分行:成功開立網上銀行，開立投資戶口，以新資金存入100萬元至1000萬元。

 

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，PAObank一個月高達20厘

（資料圖片）

 

　　天星上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息0.1厘分別至2.5厘、2.5厘以及2.7厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。匯立分別上調6個月及9個月港元定存年息0.25厘及0.75厘均至2.65厘，存額由10元至100萬元，適用於「GoSave 2.0」定期存款：新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。

 

　　數字銀行PAObank表示，為慶祝PAObank5周年，由本周一起至9月30日期間，全新PAObank個人合資格客戶使用指定推薦碼成功開立個人儲蓄戶口，可享一個月港元定期存款18厘年利率高息優惠，存款金額上限為5萬元。而平安香港的客戶成功開立PAObank個人儲蓄戶口，一個月高息港元定存加碼至20厘年利率。

 

定期存款 | 迎戰銀債，銀行紛加港元定存息，花旗3個月及PAObank6個月加至2.8厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#理財智慧 #生財有道 #理財 #天星 #創興 #收息 #數字銀行 #匯立 #定存 #PAObank
etnet.com.hk