29/09/2025

銀色債券 | 銀債今截飛，滙豐中銀渣打：認購金額和人數均創新高

　　保底息達3.85厘的銀色債券周一（29日）截止認購，滙豐、中銀香港(02388)及渣打香港齊表示，認購金額及認購人數均創新高。綜合銀行回應，是次銀債認購反應熱烈，平均認購金額達26萬至28萬元。

 

銀色債券 | 銀債今截飛，滙豐中銀渣打：認購金額和人數均創新高

 

滙豐：申請宗數及總認購金額均創新高

 

　　滙豐發言人表示，利率趨向下跌大大提升了新一批銀債的吸引力，因年長投資者能藉此鎖定穩定和收益較高的現金流。滙豐接獲的銀債申請宗數、總認購金額均創歷史新高。超過半數的申請經由數碼渠道遞交；另外，約有兩成的申請人是首次經滙豐參與認購銀債。

 

中銀香港：客戶平均認購約26手

 

　　中銀香港公布，第十批銀色債券認購反應熱烈，經該行認購銀色債券的金額及人數均創下歷年新高，其中認購金額較去年增加超過四成。今年客戶平均認購約26手，較去年平均約22手為高，大多客戶經手機及網上銀行等線上渠道認購。隨著市場步入減息周期，相信年長客戶會持有這批銀債至到期日，以穩定收取利息。

 

渣打：總認購申請及金額均創歷年新高

 

　　渣打表示，該行客戶認購新一批銀色債券反應熱烈，總認購申請及金額均創歷年新高，客戶平均認購28手，較去年上升。當中不少客戶透過數碼渠道遞交申請，而這類客戶的平均認購金額較去年增加10%。

 

恒生：平均認購金額約為27萬元

 

　　恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示，恒生客戶認購第十批銀色債券的反應熱烈，總認購人數比較上一批增加25%，認購金額亦增長43%，反映能提供穩定收益的產品備受市場追捧。此外，是次錄得的平均認購金額約為27萬元。其中透過數碼渠道認購的總人數及金額亦有所增加。

 

工銀亞洲：每人平均認購28手，最高認購逾180手

 

　　中國工商銀行（亞洲）表示，銀債認購反應踴躍，整體銷售情況符合預期。經該行認購是次銀債的金額比去年上升超過兩成，每人平均認購28手，最高認購手數超過180手，當中有約三成客戶為首次認購銀債，反映今批銀債具吸引力。

 

　　該行提供電子及分行渠道供客戶認購，接近七成客戶是透過電子渠道認購，透過電子渠道認購金額與去年相若。

 

信銀國際：有數十單100萬元大額認購

 

　　中信銀行（國際）表示，接獲的銀債認購反應熱烈，認購總額比前一批銀債增加逾一成，平均認購金額為28萬元，比前一批銀債有所上升，亦有數十單100萬元的大額認購。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

