關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

02/10/2025

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘

　　臨近中秋，部分本地銀行上調港元定存年息，準備與香港市民共同「迎月」，華僑銀行推「全新宏富理財100日定期推廣」，全新宏富理財客戶透過分行以新資金10萬開立100日定期可享2.45厘，另外存入新資金100萬-500萬100日可得全新資金獎賞高達3425元（相等額外0.25厘年利率）即總年利率高達2.7厘；如存入500萬以上100日可得全新資金獎賞高達6165元（相等額外0.45厘年利率）即總年利率高達2.9厘。

 

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘

（資料圖片）

　　

　　工銀亞洲上調6個月及12個月港元定存年息0.2厘及0.1厘，分別至2.25厘及2.15厘，起存額為300萬元，適用於「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

　　螞蟻銀行1個月港元定存年息高達2.8厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。

 

中銀下調3個月0.1厘至2.5厘

 

　　中銀香港下調3個月及6個月0.1厘及0.3厘，分別至2.5厘及2.3厘，起存額100萬元至不低於300萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

　　恒生下調3個月及6個月0.2厘及0.2厘，分別至2.4厘及2.4厘，起存額為20萬元，適用於優越私人理財／優越理財戶口（存款及投資額100萬港元或以上）透過電話或分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

