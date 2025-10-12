  • 報價
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

12/10/2025

定期存款 | 一周定存合集，銀債退款效應掀搶存戰，多家銀行存息升至3厘，數字銀行14天高達25厘

#理財智慧 #生財有道 #理財 #信銀國際 #中銀香港 #華僑銀行 #銀色債券 #銀債 #上海商業銀行 #上商 #Fusion Bank #定存 #中信銀行 #數字銀行 #富融銀行 #收息 #滙豐
　　新一批銀色債券不論認購人數、總認購金額均創新高，銀債的430億元退款解鎖，掀10月搶存戰幔，多家銀行推港元定存年息3厘，以吸引銀債退款，當中，中信銀行（國際）客戶開立定期存款，新資金金額達50萬元或以上，存期3個月及6個月港元定存優惠年利率可分別達3厘及2.75厘。

 

定期存款 | 一周定存合集，銀債退款效應掀搶存戰，多家銀行存息升至3厘，數字銀行14天高達25厘

（資料圖片）

 

華僑188日最高3厘，上商3個月3厘

 

　　華僑銀行推出「銀債退款定期優惠」，適用於指定客戶（於1966年或之前出生的客戶）認購銀債後退款或存入新資金透過分行做（1）188日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.6厘，200萬-300萬可享3厘，（2）288日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.38厘，200萬-300萬可享2.88厘。

 

　　上海商業銀行推出銀債退款定存優惠，將提供銀色債券2025退款優惠，涵蓋定期存款，以及基金、貨幣掛勾存款等投資產品優惠；當中現有或新慧通理財客戶，可享3個月3厘特惠港元定期存款利率。非慧通理財客戶可享3個月2.8厘特惠港元定期存款利率。

 

中銀及滙豐3個月達2.8厘

 

　　中銀香港推出銀債退款優惠，起存額為1萬元，3個月港元定存年息達2.8厘。另外，滙豐特選客戶可享3個月2.8厘，起存額為50萬元。

 

富融14天25厘超高息

 

　　數字銀行富融14天25厘，為全城最高短存定存。騰訊(00700)旗下Fusion Bank（富融銀行）推「快閃星期一新客戶」活動推廣：新客戶在2025年12月5日前，輸入邀請碼「Flash2025」開立戶口並存入新資金5萬元，即可享Flash Monday中「新客專屬」的年利率25厘的14天定期存款，每位客戶限搶一份，活動每周一中午12時正至每周五中午12時正，搶完即止。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

