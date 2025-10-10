  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學計好退優長糧金融新法現
關鍵字：退休 理財智慧 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財 股市動向 樓市分析 退休錦囊

10/10/2025

銀色債券 | 銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

#理財智慧 #生財有道 #理財 #工銀亞洲 #銀債 #銀色債券 #星展香港 #大新銀行 #上商 #中信銀行 #上海商業銀行 #信銀國際 #華僑銀行 #中銀香港 #收息 #定存
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　政府早前公布，新一批銀色債券共收到37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.273億元。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲17手。認購16手或以下的申請全中；有約28.1萬名認購16手以上的申請者，當中近11.4萬名可獲多一手，即合共17手。本次銀色債券不論認購人數、總認購金額均創歷批銀債新高，本地銀行紛紛推出銀債退款優惠，一文看清邊間銀行最高息！

 

銀色債券 | 銀債退款優惠出爐，超短存期定存高達10厘，一文看清銀行定存優惠！

 

星展銀行超短存期10厘定存

 

　　星展香港推出銀債退款定存優惠，客戶首次透過分行將銀債2025向隅款項投放於特定投資產品後，與該筆銀債向隅款項的同額資金可享一星期港元定存年利率10厘。

 

信銀國際3厘定存、3.38厘活期

 

　　中信銀行（國際）表示，客戶由即日起至10月31日利用銀債退款經「inMotion 動感銀行」登記大富翁存款並存入合資格存款，可享高達3.38厘額外年利率。客戶亦可開立定期存款以享港元定期存款優惠年利率。新資金金額達50萬元或以上，存期3個月及6個月港元定存優惠年利率可分別達3厘及2.75厘。

 

華僑188天期最高特惠年息3厘

 

　　華僑銀行推出「銀債退款定期優惠」，適用於指定客戶（於1966年或之前出生的客戶）認購銀債後退款或存入新資金透過分行做（1）188日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.6厘，200萬-300萬可享3厘，（2）288日定期優惠，1萬-200萬以下可享2.38厘，200萬-300萬可享2.88厘。

 

中銀香港3個月定存2.8厘

 

　　中銀香港推出銀債退款優惠，起存額為1萬元，3個月港元定存年息達2.8厘。

 

上商：慧通理財客戶3個月3厘特惠定存息

 

　　上海商業銀行推出銀債退款定存優惠，將提供銀色債券2025退款優惠，涵蓋定期存款，以及基金、貨幣掛勾存款等投資產品優惠；當中現有或新慧通理財客戶，可享3個月3厘特惠港元定期存款利率。非慧通理財客戶可享3個月2.8厘特惠港元定期存款利率。

 

工銀亞洲推三大銀債退款優惠

 

　　中國工商銀行（亞洲）推出三大銀債退款優惠，包括定期存款、基金認購費及人民幣兌換優惠，助客戶靈活運用退款資金。由2025年10月10日至24日，憑銀債退款到該行分行開立98天或188天定期存款，存款金額達10萬元或以上，可享特惠年利率分別為2.5厘及2.3厘。

 

大新推銀債退款優惠，3個月2.4厘

 

　　大新銀行推出「銀債退款定期優惠」，3個月港元定存年息達2.4厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶憑認購之銀債證明或新資金透過分行，可享一次特優存款年利率。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】滙控擬私有化恒生，你認為此舉對滙豐股價有何影響？► 立即投票

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#理財智慧 #生財有道 #理財 #工銀亞洲 #銀債 #銀色債券 #星展香港 #大新銀行 #上商 #中信銀行 #上海商業銀行 #信銀國際 #華僑銀行 #中銀香港 #收息 #定存
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk