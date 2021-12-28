賺錢合理，享受應該，學習助人

普天同慶日子，除了和親友共聚，享受一個愉快的假期外，也要看看我們身邊有甚麼人需要我們幫助。

金錢世界中，賺錢致富似乎順理成章。大家都覺得錢是我賺的，因為我聰明、因為我比別人優秀、我比別人有橋，當然是我賺的錢多，這才叫公平！

這裏面有著太多的「我」，試想一下，如果「我」今日不在香港出生，而是在剛果或者是菲律賓的話，會是怎樣？又即使「我」有多少條絕世好橋，若在印度或者巴西，又是否可以成功？又如果……這就是甚麼叫幸運了。

賺錢是合理的，擁有財富之後而享受自己努力得來的成果，也是合情合理的。問題是我們要學懂感恩。

多年前冬天，又是聖誕前夕，溫哥華創記錄的低溫，零下20幾30度，住在朋友家。那些年，經濟不好，朋友即使大學畢業，也找不到體面的工作，他太太也只是在政府部門擔任兼職，屋裏冷得要命，也沒敢開暖氣，因為費用昂貴。

剛好報稅，那份報稅文件10cm厚，他們正苦苦掙扎，怎樣把過去一年的投資紀錄列出來。原來他既要為自己有沒有買過甚麼貴重禮物給太太記錄下來，還要為買了幾千元加幣而收到幾十元利息而報稅。

香港實在太幸福了，高收入人士，只交大約15至16%標準稅率的，做生意也一樣。買了股票，交付了那微不足道印花稅，賺了錢卻不用交任何稅，而買樓更加不用交資產增值稅，這就是剛才所說的幸運了。

在香港年薪100萬，他只需要交付大約15萬薪俸稅，加上預繳稅，是20萬多一點，但這預繳說是在下一年可以扣回的。簡單的說他大約交15萬稅，屬於他擁有的有85萬元。若他去了英國，做返一份相同工作，年薪一樣100萬的話，他交付稅款可能高達45萬，屬於他擁有的只有55萬元。

總共少了30萬，這30萬的用途多，況且10年就300萬，30年就接近1000萬。更重要的是若他拿這30萬去投資，買股票買樓，衍生的所有收益全部免稅。若相同情況是在英國的話，他就要交獲利稅。

或者有人會說人家稅率雖高，但有退休保障，所以也叫值得。倒不如問，你願意一年省下30萬稅，自己決定怎用，還是作為稅款，30年後等政府安排退休生活？

以往，每逢每年加薪的日子，我就會挑有一個慈善團體作出每月固定幾百元捐獻；遇上升職加人工，就會做比較大額的捐獻，例如捐幾萬元給個別慈善團體。但到了報稅日子便多了一些麻煩，又要計數又要做記錄，而且要保留單據讓稅局查核。近年則簡化程序，實行較大的捐建，由建學校到建醫院，還有是佛堂寺廟等。

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人生於世，要學懂知足常樂；遇到不如意時，懂得苦中作樂；不管獨處還是與人共處，要自得其樂；最後多幫助別人，將會明白助人為樂是快樂的最高境界。

祝各位讀者，佳節前臨，百事可樂。