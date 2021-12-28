  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
金錢世界
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make MoneyOnline有話兒經濟不停學親子理財馬壇．誌趣市場最熱點財玄廣進點呈分試 你要知
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

28/12/2021

賺錢合理，享受應該，學習助人

#助人 #捐獻 #慈善團體 #知足常樂 #苦中作樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　普天同慶日子，除了和親友共聚，享受一個愉快的假期外，也要看看我們身邊有甚麼人需要我們幫助。

　

　　金錢世界中，賺錢致富似乎順理成章。大家都覺得錢是我賺的，因為我聰明、因為我比別人優秀、我比別人有橋，當然是我賺的錢多，這才叫公平！

　

　　這裏面有著太多的「我」，試想一下，如果「我」今日不在香港出生，而是在剛果或者是菲律賓的話，會是怎樣？又即使「我」有多少條絕世好橋，若在印度或者巴西，又是否可以成功？又如果……這就是甚麼叫幸運了。

　

　　賺錢是合理的，擁有財富之後而享受自己努力得來的成果，也是合情合理的。問題是我們要學懂感恩。

　

　　多年前冬天，又是聖誕前夕，溫哥華創記錄的低溫，零下20幾30度，住在朋友家。那些年，經濟不好，朋友即使大學畢業，也找不到體面的工作，他太太也只是在政府部門擔任兼職，屋裏冷得要命，也沒敢開暖氣，因為費用昂貴。

　

　　剛好報稅，那份報稅文件10cm厚，他們正苦苦掙扎，怎樣把過去一年的投資紀錄列出來。原來他既要為自己有沒有買過甚麼貴重禮物給太太記錄下來，還要為買了幾千元加幣而收到幾十元利息而報稅。

　

　　香港實在太幸福了，高收入人士，只交大約15至16%標準稅率的，做生意也一樣。買了股票，交付了那微不足道印花稅，賺了錢卻不用交任何稅，而買樓更加不用交資產增值稅，這就是剛才所說的幸運了。

　

　　在香港年薪100萬，他只需要交付大約15萬薪俸稅，加上預繳稅，是20萬多一點，但這預繳說是在下一年可以扣回的。簡單的說他大約交15萬稅，屬於他擁有的有85萬元。若他去了英國，做返一份相同工作，年薪一樣100萬的話，他交付稅款可能高達45萬，屬於他擁有的只有55萬元。

　

　　總共少了30萬，這30萬的用途多，況且10年就300萬，30年就接近1000萬。更重要的是若他拿這30萬去投資，買股票買樓，衍生的所有收益全部免稅。若相同情況是在英國的話，他就要交獲利稅。

　

　　或者有人會說人家稅率雖高，但有退休保障，所以也叫值得。倒不如問，你願意一年省下30萬稅，自己決定怎用，還是作為稅款，30年後等政府安排退休生活？

　

　　以往，每逢每年加薪的日子，我就會挑有一個慈善團體作出每月固定幾百元捐獻；遇上升職加人工，就會做比較大額的捐獻，例如捐幾萬元給個別慈善團體。但到了報稅日子便多了一些麻煩，又要計數又要做記錄，而且要保留單據讓稅局查核。近年則簡化程序，實行較大的捐建，由建學校到建醫院，還有是佛堂寺廟等。

　

(iStock)

　

　　人生於世，要學懂知足常樂；遇到不如意時，懂得苦中作樂；不管獨處還是與人共處，要自得其樂；最後多幫助別人，將會明白助人為樂是快樂的最高境界。

　

　　祝各位讀者，佳節前臨，百事可樂。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多金錢世界文章

你可能感興趣

#助人 #捐獻 #慈善團體 #知足常樂 #苦中作樂

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk