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31/12/2021

不追求結果，賺得更多

#炒股 #出世 #投機 #幫人 #佛理 #投資
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　幾年前，姐夫有機會買入一塊頗大的土地。當時，應該是他在那個地方開廠做生意做得十分出色，地方書記希望他可以繼續在那裏有更大發展，所以屬意他要了這塊地。待將來大發展時，姐夫交的稅也多，書記的政績也好。

　

　　他找了我的佛家師傅一起去看那塊地。確是塊好地，位於兩條大路的邊上，配套設施齊全，鄰近大學區。他問師傅，師傅說這塊地將來花的錢會很多，意思是不要只看這塊地的買入價，還要看這塊地之後會帶來更大的支出。

　

　　事實上他買入這塊地之後，地方書記也換了幾個。於是問題發生了，明明前任書記應承了的事，新書記就樣樣不能。姐夫再問師傅，師傅仍是之前那一句，這塊地會帶來更大的支出，就叫姐夫做多一點善事。

　

　　其實這幾年，當中美貿易戰打得在不可開交的時候，他雖然擔心橫加下來的美國入口稅大增25%，但生意不但沒有少，還是幾何式增長，而稅收也是入口商承擔絕大部分。即使過去兩年疫情，他每一個月賺的錢都是破紀錄。

　

　　與此同時，地鐵站竟開到他那塊地的門口來，地的價值更高。當他遇到的麻煩越多，看來要花的錢更多時，他的生意就越好，賺的錢也越多，這是甚麼道理？

　

(iStock)

　

　　看了一段視頻，講一個佛教徒可不可以炒股？一個純正的佛教徒，同時也是一個股民，不矛盾的。

　

　　佛講出世，出世不是不作事，是精神上不作事，現實世界還要作事的。人總不能活在佛法內，還是要做世間法。佛分佛法和世間法，要把世間法作成佛法。這個境界怎樣來，就是無心而為。

　

　　作人世間的事情，包括跟錢打交道也可以，就是不去關心那個結果，無心而為。意思是不去關心是否賺錢，不關心賺多少錢，不求任何結果。

　

　　為甚麼炒股？不就是有那麼一點閒錢，這閒錢有兩種做法：一放進銀行存起來，有用時才拿出來；另一個是用來投資。

　

　　經濟市場中的產業不斷改變，產業結構亦不斷改變。有些產業是夕陽產業，會衰落下去；有些產業是朝陽產業，需要發展起來。這些需要發展的企業資金不足，把閒錢放進去這些需要資金發展的企業，也是布施。錢多不多並不重要，這也是佛法。

　

　　當然把錢投放進去的公司一定要透明，不應有詐，不是非法的。在股市健康的前提下，這是應該做的。當股價上升了，也不應該待下去，便把它賣了；因為亦有別一家公司等著去幫忙，把賺了的錢再放進去。這叫投資，不叫投機。

　

　　投機是甚麼？人想的就是在股市上賺錢，就是他的心上去了；投資是甚麼？幫助別人，幫助一些公司轉型，幫助產業結構的改變，是無心以為。

　

　　賺了那麼多錢，順便也幫消消業債，賺錢也是業，要學習消業。不要以為錢多就是好，也代表業債多，有排還。世間做人的事情，只要不求結果，無心而為，也是行世間法。

 

 

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