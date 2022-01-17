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17/01/2022

有錢人的自律和自信

#自信 #會議 #自律 #成功 #積極正向 #性格決定命運
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　上星期，出席了一個NGO會議，全長3小時，除了中間大約5分鐘的小休外，基本上議程一個接一個，十分忙碌。剛加入這個組織，第一次出席這樣的會議，卻發現有一個很有趣的現象。

　

　　首先這個組織的執行委員會，組合竟然有幾個名人有錢人，講的是身家以十億百億計的，當然還有不少專業人士，和我這等無名小輩。

　

　　由於疫情關係，絕大部分人以視像方式參與，我因是第一次，又有一些瑣事要上該NGO處理，故在現場和主持等人出席。

　

　　有趣的是甚麼？

　

　　是所有的有錢人全程都沒有關掉鏡頭，3小時「全身」投入；而其他人大部分沒有打開鏡頭，3小時漆黑一片。打開鏡頭的還有幾個城中知名的專業精英，他們也一樣沒離開過坐位，十分投入。

　

　　開會期間每個人都把聲音mute了，但有錢人和專業精英在發問或說話時，一定先unmute聲音，然後舉手向主席示意他有意見。他們差不多對每一次議程都有看法，聽得出他們事先是有看文件，有所準備，而且他們關注的都是比較原則性和前瞻性的問題。

　

(iStock)

　

　　至於其他人似乎對所有議題都沒有意見，故此沒有發言，也不知道他們的態度。話說回來，從有錢人和專業精英發言，可以反映他們在意見表達和論述解釋方面頗有條理，亦有見地。

　

　　翻閲對上一次的會議紀錄，情況也是一樣，發言的多是這班人，關注的亦是有可能影響NGO形象和發展的，較為方向性的議題。事後查看一下出席率，亦是這班人居多。

　

　　出席率是自律，應承了別人做一件事，便要盡責；開會參與是自律，不是亮過相走過場，而是全程投入；發言是自信，對組織發展有不同看法，敢於說出來；辯論是自信，和別人溝通比較不同看法和解決方案。

　

　　我也曾是漆黑屏幕後一員，不過是在其他組織。為甚麼屏蔽？當然是不管是否專心開會，也不想別人看到自己，而真實情況是自己做其他的事情。這個會議都是敷衍了事。

　

　　我們不自律，決定了參與，應承了開會時間，卻不積極投入，這是自我紀律問題。

　

　　一個組織章程大綱是早已擬好，改變的是策略和方法，我們不積極參與，是因為我們看到能影響大局的機會少，所以懶得參與，因為講也是白講。但他們為甚麼比我們積極，他們這麼聰明，不知道能影響大局的機會少嗎？

　

　　我相信正是他們的思維方式不同，當我們認為能影響大局的機會少時，他們則認為仍有一點影響大局的機會。這既可以他們看事情比較正能量，亦可以說是他們多用逆向思考，更可能是他們極度自信，認為自己可以改變一切。

　

　　成功需要自律和自信。看到半杯水，有人慨嘆只得半杯水，有人笑說還有半杯水的空間。性格決定命運，2022年做一個積極正向的人，相信變得更健康豐足。

 

 

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