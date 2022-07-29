  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
金錢世界
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

29/07/2022

病人夠嗎？生意不錯

#醫生 #生意 #醫德
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　一年，問懷孕女同事，預產期幾時時，她說在聖誕假期前晚上9時45分。我笑問為何時間那麼準確，是否「計啱時辰」等阿B出世。

 

　　她說不是啊！是她的產科醫生要放假，故把所有預產期在她假期前後的產婦「集中」在她放假前3天，排隊替她們開刀產子。

 

　　同事事後說，真是陣容龐大，麻醉師、護士和助護，幾隊人。醫生在醫院訂了產房，由朝早到夜晚，二、三十個產婦排隊，等著被推入產房待醫生「開刀」。

 

（iStock）

 

　　當然她的產科醫生是頗具名氣，開刀產子十多萬，不是一般人負擔得起。但中產家庭多願意去找名醫，又不介意剖腹分娩，於是開刀產子形成「時尚」，亦造就了一批所謂「名醫」。

 

　　其實，他們最不需要高明醫術，他們只是外科醫生，最重要聯針技巧，不讓產婦留下難看傷疤而已。

 

　　會考放榜，十個狀元九個讀醫，個個講到天花龍鳳，說讀醫是治病救人，卻沒有多少人會去做醫學研究，開發新藥，創新治療等。究竟他們為甚麼只有興趣讀醫，真的是那麼偉大？

 

　　又一年，一間新私家醫院正試業。問醫院高層「病人多不多？」
　

　　他說：「剛開始不久，生意也不錯。」


　
　　聽清楚，我問他病人多寡，他說生意幾好，這就是大家的分別。


　
　　他還誇誇其談的說，他們做一個大腸內窺鏡檢查要收10萬元，是因為他們的客人會認為收得平未必「穩陣」，何況他們付得起，收得太平還「影」低他們的身份。


　
　　然後他半帶恥笑的說那些客人的所謂身份，就是錢，他們是他們醫院的米飯班主，所以收得貴代表他們賺多些。


　
　　他們又提供點對點接送服務，僱用有中港牌的高價客車，專門到深圳接客人過關，直送他們醫院。做完檢查便送客人回去深圳。


　
　　他雄心壯志，大有逐鹿中原，只在朝夕。


　
　　醫者父母心，我們的歷史文化以道德先行；但現代社會則以市場為依歸，於是開設一間醫院，不是為了救死扶傷，而是賺錢。產科醫生不管病人預產期是否適合，更不官病人是否適合奴做手術，總之趕在旅行前，密密開刀賺到笑。


　
　　行醫，醫人之外，還有醫德。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多金錢世界文章

你可能感興趣

#醫生 #生意 #醫德

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk