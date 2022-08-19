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19/08/2022

有錢怕請唔到人

#辭職 #辦公室 #營業部
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　上星期寫沒有買不到的女人中，那位口沫遮攔、肆無忌憚的有錢人，就是依仗著有錢，以為搵到錢便是一切，比其他人優勝，高談闊論，旁若無人。

 

　　這類性格的人為數不少，在打工行列也是一樣，以為自己天下無敵。

 

　　在舊公司就有一個人版，她是營業部阿姐，一次處事時不公，偏幫自己部門。其他部門的人在開會時提出，認為她某些做法違背公平原則，亦有違公司多年共識。她竟然依仗著替公司搵到錢而說，規則由業績決定，哪個部門賺錢多，哪個部門就大聲啲。

 

　　這說法完全顛倒了公司一貫做法，而且開了一個十分壞的先例，將來沒有同事肯去開拓新項目，一定攬著賺錢的項目不放。再者，若公司以賺錢多寡決規則，其他部門一定不滿，因為項目難易不同，不能一概而論以賺錢多少作標準。若公司堅持，其他部門人才必定離開，到頭來公司得不償失。

 

　　當時主持會議的高層X，應該做好主持大局角色。但他對那位主管的錯誤行為沒有批評、制止，而是默言不語，暗示他是支持她的。這位高層也是拜金主義，他是她直屬上司，營業部業績好於他最有利。

 

　　正因為他不主持公道，又不能控制大局，於是引起其他部門的人議論紛紛……

 

　　就在大家都將矛頭指向這位阿姐時，她有點招架不住，突然說「你問X生啦」、「X生知道的」。當然我們都猜到沒有X撐腰或首肯，她是不敢自把為的；但正因為她替X搵到錢，X就隻眼開隻眼閉。

 

　　此時X仍無動於衷，完全一個局外人般。事情不了了之。

 

　　開始有不同聲音傳出來，說有其他部門不滿她做法，認為公司處理不當，決定辭職。她竟然說「有錢怕請唔到人」？

 

（iStock）

 

　　對，有錢一定請到人。問題是那是否一個能人、一個叻人；正如有錢可以「買」到人，問題是買到甚麼人而已。許多人，包括老闆主管，口口聲聲尊重人才，心裏面就是愈平愈好。他們口講追求卓越，實際追名逐利。

 

　　不到兩年，她對自己在公司的位置不滿，竟然拉一班手下玩逼宮，結果玩大了。她說「有錢怕請唔到人」，果然應驗了，X先生也相信「有錢怕請唔到人」，她唯有黯然而去。

 

　　有讀者留言說女星賣肉很平常，而且好正常，不用煞有介事。我感到驚訝的是竟然認為「正常」，為甚麼煞有介事？就因為人人都不把它當做一回事，為甚麼人要用錢來衡量？為甚麼人用金錢去顯示他的價值？又為甚麼人要有錢才覺得自己有價值？

 

　　莫非這叫正常？

 

 

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