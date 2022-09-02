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02/09/2022

錢是留來用，不是用來吹

#白手興家 #開店 #生意 #吹噓 #小器
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「不可能吧！」我那位先生絕不可能是該飲食集團的老闆。

 

　　「怎麼呢？你看不起人家嗎？」朋友認為我對那位先生有輕視之意。

 

　　我說不是，但話音未落，朋友已搶白的說：「人家不可以白手興家的嗎？賺到錢，買一些玩具來玩，有何不可？」

 

　　對，每個人都可以白手興家，像我姐夫和家姐。正因為我唔認識太多白手興家的人，知道他們其實對金錢非常緊張，即使賺到很多錢，也不會亂花。

 

　　當然他們也買玩具，就像姐夫，最喜歡買車，三、四部車，年年換一部新車。他們即使賺了錢，想投資做其他生意，也不會投資一些自己不認識的行業。

 

　　我們口中那位先生，搞飲食，即使疫情嚴重，仍不斷開新鋪，而且餐廳名氣夠響，地點優越，投資龐大。他豪情壯語，志得意滿，一派暴發戶咀臉。

 

　　他曾在我面前批評我上司，說他做了打工皇帝幾十年，都只有一、兩億身家，根本不夠班。如果他連我上司也看不起的話，那麼我呢？

 

　　當然他可以是白手興家，但他不是做飲食出身，亦沒有甚麼做產業成功的背景，也看到他不是甚麼富二代三代。

 

　　即使如何有錢也不會在這兩三年內，投資兩、三億開不同國家不同菜系餐廳。這不符合做生意的原則，尤其是在香港做飲食生意，投資者大都是一間一間開，等第一間企穩陣腳，才搞第二間；不會間間不同，請師傅也不容易。

 

（iStock）

 

　　因此我相信他只是執行人，幕後有大水喉，有真正老闆。其實，他是不是真正老闆並不重要，反正他有能力便是，但他對做生意的態度，卻令我不敢恭維。

 

　　在他口中，生意垂手可得，只要餐廳有名氣、地點夠優越、食材有來頭，就一定成功。他似乎不明白做高級飲食業最重要的是服務態度。

 

　　每間高級餐廳都有名氣、地點都優越、食材也新鮮，為甚麼「食過返尋味」？做茶餐廳雲吞麵快餐店，就最緊要平，其他都不重要。

 

　　他吹噓自己打造的飲食集團，很正常；但扁低同行，看不起其他廚師對手，自吹自擂則顯得小家子氣。他凡事表現自己有錢，如何有錢一面，卻不明白錢是留來用，不是用來吹。

 

　　如果是他的錢，肯定不會胡亂吹噓，更何況，一個這樣小器的人又怎可能建立一飲食王國。許多人一有錢，就語無倫次，以為有錢就是一切。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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