賣iPhone，一頓自助餐VS四年大學學費

iPhone14開賣，卻掀不起熱潮。曾幾何時，轉賣一部iPhone可能賺幾千元。

上網搶先登記，待到收貨時，想賺快錢便在蘋果店外賣給水貨買家，即賺$1200到$1500，這些水貨會立刻送到上水，給水貨客「拉」上內地，每部還可賺幾千元。若想賺多些就自己放在網上賣，一般可賺$1800到$2500之間。

總之就是賺到錢，只是多寡而已。

當年，發現原來公司部分同事都是這樣。他們賺到了錢，會炫耀一番，去了那裏吃自助餐、買了甚麼電器……那些日子，這是他們的副業，都樂此不疲。

回歸紀念，銀行會出紀念鈔票，他們也會炒賣。不過是抽籤性質，而且推出數量多，未必賣得起價。他們買細面額的，有少少水位便走，幾百元而已。

他們也是樂此不疲，而且會互相交換情報。

說是賺到了錢，也只是一千幾百。買一件電器還好，有實用性；但吃頓自助餐，就好像虛了一些。

（iStock）

不過，除了一個人……

當年在美國讀大學，他沒錢，在中餐廳送外賣半工半讀。直到在eBay上看到許多人願意付premium買unlock的iPhone，一部原價600美元的iPhone，unlock後可以數千美金賣出，很誇張。他上網學iPhone解鎖方法，然後去買iPhone，解鎖後放上ebay，賣了去中東，賺了數百美元。

之後，他把賺到的錢，加上信用卡透支買多幾部iPhone，解鎖後放上eBay賣。他不求賺到最多，只求賣得夠快，總之貨如輪轉。這情況一直讓他可以自己掙取大學學費和生活費。

每到iPhone有新機，他就差不多每日買每日賣。曾說四年大學學費，就是這樣賺回來的。他找出了一條可以讓他賺快錢的渠道，但他不是把賺回來的錢用來花費，而是用來供自己讀大學。

他就是GoGoVan的Stephen，現在是上市公司主席。從他看到賣iPhone的商機，到找出一條生意經，至堅持下去，卻又不是拿賺回來的錢吃喝玩樂追女仔，而是交學費交房租供自己讀完幾年書。

金錢面前，同事和他都是賺錢，而且都是買賣iPhone；但金錢背後，卻有著不一樣的心態。