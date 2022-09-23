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23/09/2022

賣iPhone，一頓自助餐VS四年大學學費

#iPhone #學費 #炒賣
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　iPhone14開賣，卻掀不起熱潮。曾幾何時，轉賣一部iPhone可能賺幾千元。

 

　　上網搶先登記，待到收貨時，想賺快錢便在蘋果店外賣給水貨買家，即賺$1200到$1500，這些水貨會立刻送到上水，給水貨客「拉」上內地，每部還可賺幾千元。若想賺多些就自己放在網上賣，一般可賺$1800到$2500之間。

 

　　總之就是賺到錢，只是多寡而已。

 

　　當年，發現原來公司部分同事都是這樣。他們賺到了錢，會炫耀一番，去了那裏吃自助餐、買了甚麼電器……那些日子，這是他們的副業，都樂此不疲。

 

　　回歸紀念，銀行會出紀念鈔票，他們也會炒賣。不過是抽籤性質，而且推出數量多，未必賣得起價。他們買細面額的，有少少水位便走，幾百元而已。

 

　　他們也是樂此不疲，而且會互相交換情報。

 

　　說是賺到了錢，也只是一千幾百。買一件電器還好，有實用性；但吃頓自助餐，就好像虛了一些。

 

（iStock）

 

　　不過，除了一個人……

 

　　當年在美國讀大學，他沒錢，在中餐廳送外賣半工半讀。直到在eBay上看到許多人願意付premium買unlock的iPhone，一部原價600美元的iPhone，unlock後可以數千美金賣出，很誇張。他上網學iPhone解鎖方法，然後去買iPhone，解鎖後放上ebay，賣了去中東，賺了數百美元。

 

　　之後，他把賺到的錢，加上信用卡透支買多幾部iPhone，解鎖後放上eBay賣。他不求賺到最多，只求賣得夠快，總之貨如輪轉。這情況一直讓他可以自己掙取大學學費和生活費。

 

　　每到iPhone有新機，他就差不多每日買每日賣。曾說四年大學學費，就是這樣賺回來的。他找出了一條可以讓他賺快錢的渠道，但他不是把賺回來的錢用來花費，而是用來供自己讀大學。

 

　　他就是GoGoVan的Stephen，現在是上市公司主席。從他看到賣iPhone的商機，到找出一條生意經，至堅持下去，卻又不是拿賺回來的錢吃喝玩樂追女仔，而是交學費交房租供自己讀完幾年書。

 

　　金錢面前，同事和他都是賺錢，而且都是買賣iPhone；但金錢背後，卻有著不一樣的心態。

 

 

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