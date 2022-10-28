  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
金錢世界
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

28/10/2022

拉開貧富距離的規劃

#貧富差距 #人生規劃 #理想
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　股匯大跌，樓價受壓，大家不斷問為甚麼？

 

 　但有兩種人不會問，第一種是他們根本沒有錢，世界發生甚麼事也跟他們毫無關係；第二種是他們很多錢，天文數字般的錢，這些事與他們有關，有密切關係，但他們知道他們改變不了，問也無謂，唯有做多些長遠規劃。

 

　　先看看過去三年疫情衝擊下，這兩類人的情況。以美國工人階級的工資也加不到10%，有錢人財富增長是肯定，但增長多少？福布斯調查發現美國有錢人財富平均增長超過60%。

 

　　對，60%，真的是貧者愈貧，富者越富。

 

　　哈佛大學曾做過一個追蹤調查，對象是一群出身環境和智商都差不多的年青人，先調查這些人中，有沒有理想，生活有否製訂目標。多年之後，看看他們能否達到目標。

 

　　這些人中，有27%的人沒有理想，生活沒有任何目標；

　　60%的人理想模糊，生活目標模糊；

　　10%的人有理想，制定了短期目標和規劃；

　　3%的人有理想，制定了清晰的長遠規劃。

 

（iStock）

 

　　25年之後，哈佛大學再看看這班人的實際生活如何，他們的工作和財富又有否差別？

 

　　先看那27%沒有理想，生活沒有任何目標的人，他們成了社會最底層的人，他們無時無刻不怨天尤人，埋怨社會，埋怨別人。

 

　　那60%理想模糊，生活目標模糊的人，則生活在社會中下層，事業上沒有甚麼成就，只是混混噩噩生活，唯一希望是望子成龍。

 

　　那麼10%有理想，制定了短期目標和規劃的人又怎樣？正因為不斷實現自己短期目標，最後也成了社會中產階層，多數是做了律師、工程師等專業人士和企業主管。

 

　　至於那3%少數，他們一直有規劃地朝着自己理想邁進，最後幾乎都成了社會中頂尖成功人士。

 

　　27%就是第一種人，股匯大跌，樓價受壓， 跟他們毫無關係 。3%就是第二種人，即使遇上股匯大跌，樓價受壓，大家不斷問為甚麼時，他們發現是低價買入的機會。

 

　　不同的人生規劃有，為每個人的貧富拉開了距離。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多金錢世界文章

你可能感興趣

#貧富差距 #人生規劃 #理想

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk