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04/11/2022

富三代仔細規劃每一步

#富三代 #規劃 #吃喝玩樂
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　上文寫拉開貧富距離的規劃，就是只有13%有理想，會制定了短期或長遠目標和規劃，而且結果證明成功。

 

　　怎樣才叫清晰短期和長遠規劃？吃喝玩樂也要有長遠規劃？

 

　　不如看看一位富三代吃喝玩樂一天行程吧。行程排到密密麻麻，當然是食好嘢，由中午12時出發去吃午飯開始，何時開車，何時到埗，吃甚麼喝甚麼，早已下單；之後接住坐車去商店閒逛Shopping，再和閨蜜喝下午茶，位子亦訂好了，至於吃甚麼可以到時決定。

 

　　晚餐前的空檔也排了和朋友Happy Hour，……地點人物何時到達，清清楚楚。晚餐今晚回家，就簡單一點；如果約了人去玩，先去米芝蓮餐廳吃飯、喝酒，之後去夜店繼續蒲。

 

（iStock）

 

　　期間註明司機在哪兒接他，保鏢位置，何時通電話，不能有差有錯。這不是某一天的安排，而且3至6個月已經都安排妥當了。

 

　　至於往外地旅行，未來半年坐私人飛機去哪裏，酒店行程交通，雖說有私人助理安排打點，但也會過問，而且指明住甚麼酒店、到甚麼餐廳吃飯，情況一樣，私人助理和保鏢打點一切。他會看看是否盡如人意，並且要求跟到足。

 

　　例如有韓國樂團來港演出，他也要撲飛。演唱會門票可以天價出手，2萬一張，買20張。以他們家的身家，專門包一場專場也可以啦。或許他們有想過，相信無利可圖，又或者涉及太多事才不會做。

 

　　但買一支洗頭水也私人助理格價，而且是真的貨比3家，做excel說明。這還不算，洗頭水有expiry date要在一個月前、一個星期前alert，而且是私人助理、保鏢和管家等都要通知，有責任去早點買新的回來，然後把新expiry date填上日程。

 

　　可以想像那個日程又怎會不排到滿滿呢？他們請很多私人助理，分工仔細，就是去幫他們做規劃，包括他自己的私人投資。

 

　　格價，也是規劃，不管是10幾元的產品，也要認真工作。他們會有意識去規劃，這是重點。

 

　　他們可以揮金如土，卻又可以鎦銖計算；可以捐幾千萬給大學，卻懶理下屬沒錢供子女升學；他們在別人面前謙謙君子，窈窕淑女，背後對員工呼呼喝喝，粗口嚇人。這是他們的個人修養，但長遠規劃，卻是我想說的重點。

 

　　我屬於有理想，卻沒有太長遠規劃的人；會計劃來年旅遊或一點工作計劃，卻不會鉅細無遺把每一步每一個細節也早作準備。我喜歡即興，怪不得我成就未如理想。

 

　　即興不是有規劃的人那杯茶。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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