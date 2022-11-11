  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
金錢世界
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

11/11/2022

怕窮心態，愈窮愈見鬼

#怕窮 #貧窮 #富豪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　之前說有錢人甚麼也有計劃，絕少即興，因為他們不願冒險。
　

 

　　英國BBC電視台曾經拍攝一部大型追蹤紀錄片，片名叫「人生七年」。從1963年開始，畫面一直追蹤5種不同階層家庭裏14個7歲兒童，他們的人生軌跡。

 

　　他們有來自上流富豪家庭，有來自中產家庭，亦有的來自孤兒院。之後每隔7年電視台就會再一次採訪這14個孩子的生活狀況。這樣追蹤紀錄一直拍了63年，直至到他們70歲。

 

　　63年已經差不多是一個人的一生。當年孩子已經變了白髮老翁。人生早已定型，甚至可以蓋棺定論。

 

　　現實就是非常殘酷的，這14個兒童中大多數人的成長軌跡和發展，都擺脫不了階層的巨大影響。有錢人家的孩子，長大了，依然是有錢人，有著體面的、受到人尊重的工作；窮人的孩子長大了，依舊在底層徘徊，一輩子都在為口奔馳。

 

　　為甚麼窮人愈來愈窮，富人愈來愈富呢？

 

（iStock）

 

　　窮人和有錢人之間的鴻溝，不僅是因為擁有財富多寡不同，亦不單是因為機遇差異，或是受教育不同。鴻溝更似是財富基礎、思維方式、財務意識、個人能力、選擇和運氣等造成的牢籠，幾乎很難打破。

 

　　第一層牢籠，就是怕窮心態，愈是貧窮的人容易受到怕窮心態影響。甚麼是怕窮心態呢？就是愈是沒有甚麼，就愈是想要甚麼。

 

　　一個窮人，在意的是能不能買到更便宜的菜，他寧可走多幾步路，多格幾間店舖的價也要找便宜的菜價。最終他浪費的時間價值，遠遠高於省掉的買菜錢。

 

　　經濟學家Sendhil Mullainathan說：人們的視野每因稀缺心態變得狹窄，形成管窺之見，就像通過細小館子的洞口看風景，所看到的永遠只是一邊樹葉。也就是說，稀缺心態讓人的大腦固化。

 

　　貧窮不可怕，可怕的是稀缺心態導致的固定思維。他說人們的視野每因為心態變窄，金錢的稀缺會阻礙窮人的認知能力。

 

　　他口中的稀缺心態，簡單理解就是窮人怕沒錢、怕輸、怕失去的心態。這怕窮心態導致窮人只顧眼前利益，忽略長遠發展。他提出了寬頻概念，所謂寬頻，就是指一個人的心智寬度和容量。如果這個人寬頻總是被怕窮心態所塞滿，就會影響一個人的認知能力和執行控制力度，最終讓自己生活有一個固定的模式中循環。

 

　　怕窮心態，愈窮愈見鬼，怪不得。長期處於怕窮狀態的窮人，會比怕窮心態消耗大量寬頻容量，判斷力和認知能力會因為過於關注面前問題而大大降低，而沒有多餘寬頻來考慮投資和長遠發展。

 

　　一個人愈窮，愈變得遲鈍短視。這就是為甚麼散戶只愛問號碼，追逐每天波幅的利潤，而不是認真學習投資之道了。因為他們心態上都是窮人。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多金錢世界文章

你可能感興趣

#怕窮 #貧窮 #富豪

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk