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25/11/2022

看《愛回家》擺脫不了貧窮

#愛回家 #圈子 #貧窮
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界



　　姐夫最近有人邀請加入一間公司做非執行董事，公司未上市，但聽落去有故事、有創新、有前景⋯⋯一切都十分吸引。他是第一批投資者，可以很平的價錢買入一些股票，之後不斷發展，我算是第三輪投資者，價錢已升了幾倍。
　
　　我和他，一樣投資者，但他得到的Offer比我好好多。
　
　　中環街頭，行人匆匆走過，走在同一條路上，看似同一天空下，卻有著無數看不見的框框分隔著。這道框叫階級。
　
　　階級，不易踰越。
　
　　有公司在上市前找基構投資者和星級名人撐場，價錢是3元，上後目標是50元。一般人不會有這樣好的offer，但名人富豪門外，把錢送上門的人多到要排隊候見。
　

(iStock)
 

　　低下階層，送孩子讀書，卻入不到好學校。以前升中試，全港一張校網，還有入讀機會。現在分區校網，看似公平，其實把一般人排拒在外；而且許多好學校變身直資，希望知識改變命運，基本已是無望。
　
　　一個人工1萬的人，朋友圈大都是差不多收入，他們出入的地方、吃的東西、說的話題都大同小異。即使人工3萬，他們朋友圈大都是差不多收入，他們出入的地方、吃的東西、說的話題都大同小異。
　
　　他們之間不會給具體而有意義的建議，反而拉著大家繼續平庸。就好像之前玩Staycation，大家搶著住半島文華，叫做人一世物一世；現在則搶機票飛去日本，生怕蝕底。
　
　　就好像《愛回家》這樣低B反智的節目，竟然最強收視，看的是什麼人。還有那個《獎門人》節目⋯⋯⋯除了嘆息還可以怎樣
　
　　你能想像香港最有錢的100個或1000個人會看嗎？他們的女人和子女會看嗎？即使「獎門人」自己，也不會看看《獎門人》節目。看這些節目的人會有什麼寶貴建議可以提出擺脫貧窮嗎？
　
　　看看我們四周，人們之間對話，你窒我、我窒你，所有的事情都充滿負能量；反之富人圈子裏相互抬轎，互相吹捧。先不管他們真心還是假意，但肯定讚好，氣氛都是正能量。
　
　　要突破自己的圈子，首先是離開它，走進比自己聰明的人的圈子。他們不會看《愛回家》，嚴格來說，他們不看電視。
　

 

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