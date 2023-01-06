股神巴菲特的投資決定

巴菲特第一次認識微軟的蓋茨在1991年，當時他們在西雅圖。

蓋茨跟他說：「你該給自己買一台電腦」。

巴菲特問為甚麼。

蓋茨說：「你可以用電腦計算所得稅。」

巴菲特說：「我沒有收入，而巴郡股票又不分股息。」巴郡是巴菲特建立的公司，主要投資股票。

蓋茨繼續說：「你也可以用來管理你的股票組合。」

巴菲特說：「我只有一隻股票（就是巴郡的股票）。」

蓋茨又說：「電腦將會改變一切！」

巴菲特反問：「電腦會改變人們嚼香口膠的習慣嗎？」

蓋茨想了一想說：「大概不會吧。」

巴菲特問：「那電腦會改變人們吃怎麼樣的香口膠嗎？」

結果是巴菲特繼續吃他的香口膠，蓋辭則繼續做他的電腦。

（CNS）

我們每個人不需要了解所有產業，世界上有太多產業太多公司了，賺錢機會亦有成千上萬個。巴菲特說他很了解美國銀行運作，是他的強項之一，他知道自己的勝算有多少。

他說Ted Williams是美國棒球史上最佳擊球手，Ted Williams寫的《The Science of Hitting》書中，有一張教人揮棒擊球的圖表。他將揮棒區分成77個方塊，每一個約為一個棒球大小，說「如果我只在球飛進理想區域時才揮棒，那麼平均擊球率可達0.4；但如果球落在不理想位置或者角落時揮棒，平均擊球率就會降到0.23。」

Ted Williams說揮棒打球最關鍵的就是等待「好打的球」，即是球飛進理想區域時才揮棒。道理是顯淺得很。但如果比賽情況處在劣勢，例如落後0:2、或者1:2情況下，即使球落在打擊率只有0.23的區域，他也必須揮棒，否則會被三振出局（即3次沒揮棒打球而被踢走）。

巴菲特說在投資戰場上，沒有所謂三振出局。人們可以把「微軟」的「機會球」投向給他，又或者是任何一隻股票，但他可以選擇不揮棒，不會有人會喊他「三振出局」。

只有在他揮了棒，而又未能擊中球的情況下才會出局。因此他會觀察上千間公司運作情況，日日如是⋯⋯直到看到他了解的公司或產業，而價格也在他心意下才出手。當他揮棒時，如果擊中了，很好；如果沒擊中，也就作罷。

和棒球比較，投資市場是有利的。人不必要了解所有行業，只需要了解其中幾間就好。

事實上，巴菲特經常告訴學生，如果他們畢業後每人得到一張卡片，上面有20個洞，而這些洞代表他們這一生將會作出的所有投資決定，他們肯定會變得富有。因為他們肯定對每一個決定都慎重考慮；而且他們不需要所有20個投資決定都正確，只要4、5個正確就夠了。

因此巴菲特不擔心自己不了解事物，如果你了解一些明日之星產業，又眼光獨到的話，恭喜你。

比如有人一早看中亞馬遜，事實貝索斯（亞馬遜老闆）成就了偉大事業，「但我是不是能預料到他會成功？而不是其他人或公司？我做不到的。」

幸運的是他毋須做到，因為他們不用強迫自己認識亞馬遜業務，但他很了解美國銀行運作，對可口可樂相當了解。（美國銀行和可口可樂在巴郡股票組合中佔比很重）

他以可口可樂為列在1886年就成立，每天可以賣出18億罐可樂，如果一罐可口可樂賺1美仙，那麼一天就賺進1800萬美元，一年就賺了65.7億美元。這只是計他賺1美仙，其他牌子的可樂會更賺錢嗎？他還可以看回可口可樂百多年數據，這就是他所喜歡做的投資決定。

巴菲特說其他人了解的產業，他可能不懂，但只要他們專注和深入了解自己認識的行業，就足以讓他們變得富有。因為投資決定不是打棒球，3次不揮棒便出局；投資決定不一定要經常做，但一定要做研究，深入了解。

不求一擊即中，有4、5次便夠了。



