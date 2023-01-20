巴菲特40年前靠買可口可樂賺到50倍回報，幾年前更「瞓身」買蘋果；他的投資哲學很簡單，就是發掘一隻自己有興趣，又熟悉的公司。深入認識這公司的內部運作和市場優勢，然後買入，繼而每逢低位又買入，而且不輕易沽出。

我投資沒耐性，又貪心，即使同意，也不易跟從巴菲特投資方法。其實他方法不難，不就是普通常識。他愛喝可樂，一個機緣認識可樂，於是看數據，認為可以投資⋯⋯就是這樣，而且他今天仍喝可樂。

不易跟從，既是性格，卻又可能是美國香港生活習慣不同，有些事物放在這裏不行。例如大家都知道汽水糖份多對身體不好，美國人卻不以為意，不但繼續喝，而且喝很多。

有些快餐店讓你付一次錢，可以喝過夠（All you can drink）。在紐約高速公路旁快餐店，見過一家三口，各自買可樂漢堡飽。兩夫婦買500毫升，兒子買一公升，三個人拿著杯子裝可樂，邊吃邊喝，喝完去裝一杯，臨走時會再裝一杯。

姑勿論他們會否有糖尿病，但過猶不及，總之一定覺得不太好。若果是中國人，包括香港人，大部分只買一杯，然後互相分享。當然這樣有點那個，即使如此，他們也知道多飲對健康無益，不會毫無節制的去飲。

這便影響了我們投資了。巴菲特看到可口可樂每賣出一瓶賺一美仙，是商機；我們即使看到，即使餐廳要承擔汽水支出，但我們不會認為買她股票會是賺大錢，因為我們看到不健康。

又例如我們認為在香港投資，壟斷性行業有極高投資價值，港交所(00388)、電力、港鐵(00066)和巴士公司等。這很正常，因為香港地方少，又有管制，形成獨市生意。可是，政府對電力和巴士公司有利潤管制，對港鐵因有控股權和社會責任而不敢亂加價，而港交所盈利又靠外來資金是否充裕有關，於是壟斷性行業亦未必有高投資價值。

（istock）

價值投資是時代產物，是美國70年代開始的搖錢樹。時至今日，IT時代，AI將顛覆大部分公司經營，不再可能有甚麼公司可以作價值投資了，匯豐銀行(00005)的故事已證明一切。況且科技主導所有，今天成功，明天立刻失敗，究竟甚麼公司才叫穩陣？

此外，當餐廳可以用機械人煮菜送餐洗碗、超市可以用機械人補貨上架收錢、酒店可以用機械人都可以管理登記退房時，怎樣去計一個飲食集團、超市品牌和連鎖酒店的發展潛力和PE呢？

2023年又是一個充滿風險和挑戰的年頭，祝各位投資有道。