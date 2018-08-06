據政府中期人口統計數據，本港未來廿年人口老化的速度將顯著加快，６５歲及以上長者的比例，將由２０１６年的１７％增加至２０３６年的３１％。香港人愈趨長壽，「老友記」就要面對不斷花錢的挑戰。
匯豐統計，若要享有舒適退休生活，退休前要儲４１０萬元，每月開支逾兩萬元，可容許個別日子「食豪啲」，又可請個外傭、環遊世界，享受人生。
強積金計劃推行１７年，平均帳戶權益只有約１５萬元，要應付退休可能只是「滄海一粟」。政府推出的公共年金計劃能否為退休人士，殺出一條新出路？１００萬元的投保上限，每月獲取約５８００元，是否足夠？現時的年輕一族又應如何策劃未來？
對於政府推出供65歲或以上長者購買的公共年金，年過70歲的長者一致表示，年金需要15年才能「回本」，購買未必划算，所以都不打算購買。 記者訪問了共5位市民，包括4位年過70歲的長者及一位即將退休的市民，一致表示沒有購買並
自從政府公布推出終身年金後，不少保險公司亦搶灘推出私營年金，富通保險的年金產品推出逾兩星期，富通保險首席產品總監楊娟接受本通訊社訪問時表示，近期有更多年輕客向公司查詢年金產品，希望能夠愈早為退休籌劃，未來亦會推出即享年金，配合不同年
港人愈來愈長壽，但資金單單存放於銀行，只會逐步被通脹蠶食。要享有安穩的退休生活，就需預先作好籌劃。友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理謝佩蘭回覆本通訊社查詢時表示，看到市民已開始考慮退休後的財政規劃，認為長線儲蓄產品可為年輕
自從政府公布研究公共年金的可行性後，近年私營市場的年金產品發展亦愈來愈蓬勃，不斷有新的私營年 ...
自從政府推出公共年金後，私營市場的年金產品都開始蜂擁而至，其中一所有推出年金計劃的私營機構中 ...