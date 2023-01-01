財政預算案 2020-21

陳茂波：全民派１萬元料７月初接受申請，暑假開始派發現金
《經濟通通訊社９日專訊》財政司司長陳茂波表示，早前在財政預算案中宣布，向年滿１８歲或以上的香港永久居民，每人派發１萬元。他指正全力推進相關的籌備工作，包括透過電子銀行或實體表格登記，收表渠道及發放款項的安排，並正與銀行業界磋商、以建立相關系統並進行測試，務求做到手續簡便，方便市民，同時亦保障個人2020年03月09日
鄧家彪認為關愛基金派１萬元應涵蓋少數族裔
《經濟通通訊社４日專訊》勞工及福利局局長羅致光早前透露，關愛基金擬向非永久居民派發１萬元，主要是持單程證和新來港作家庭團聚的人士。本身是關愛基金專責小組成員的工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪認為，派發對象應該涵蓋少數族裔港人。他預計，７月接受申請，預計要到１０月市民才收到錢。 另一名關愛基金成員2020年03月04日
《本港經濟》陳茂波稱不排除開徵銷售稅
《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波日前接受外電訪問時表示，不排除開徵銷售稅，但明白當中具爭議性，亦指樓市方面，由去年８月開始有溫和調整，但未見有快速下跌的風險，認為情況與２００３年及之前不同。 對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，他指這個講法是太早下結論，認為今年香港經濟好大機會錄得收2020年03月03日
《本港經濟》華僑銀行暫維持本港今年ＧＤＰ收縮０﹒２％預測
《經濟通通訊社２日專訊》華僑銀行發表研究報告表示，財政預算案推出史無前例的擴張性財政刺激政策，以對抗疫情及提振經濟，由於財政刺激力度大於預期，暫時維持今年香港ＧＤＰ進一步收縮０﹒２％的觀點。然而，新冠狀病毒疫情在全球範圍內持續擴散所帶來的不確定性，意味著今年經濟增長預期仍存在下調的可能，將視乎疫2020年03月02日
金管局：中小企融資擔保計劃已接獲３００多宗申請
《經濟通通訊社２日專訊》金管局總裁余偉文表示，目前中小企融資擔保計劃已接獲３００多宗申請，有約２００個申請已批，參與銀行有１０多間。局方未來會跟相關銀行商討審批過程，以及能否以更包容方式照顧中小企需求。 余偉文在立法會財經事務委員會會議上指出，正與貸款機構積極準備「百分百擔保特惠貸款」，期望在2020年03月02日
《本港經濟》陳茂波：經濟在挺過低潮後，往往有較顯著反彈
《經濟通通訊社２日專訊》上周剛發表新一份《財經預算案》的財政司司長陳茂波，昨日在網上撰文指，市面上可以感受到本港經濟已陷入嚴冬，一些小店甚至面對「冰封」的經營環境，但他對香港經濟抱持信心，按過往經驗，經濟在挺過低潮後，往往有較顯著的反彈。 他預測在２０２１至２０２４年這四年間，平均每年經濟實質2020年03月02日