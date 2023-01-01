財政預算案 2020-21

《本港經濟》陳茂波稱不排除開徵銷售稅

《經濟通通訊社３日專訊》財政司司長陳茂波日前接受外電訪問時表示，不排除開徵銷售稅，但明白當中具爭議性，亦指樓市方面，由去年８月開始有溫和調整，但未見有快速下跌的風險，認為情況與２００３年及之前不同。 對於市場關注香港將面對結構性財政赤字，他指這個講法是太早下結論，認為今年香港經濟好大機會錄得收