2022 特區新班子

國務院已任命香港特區新一屆政府主要官員，官員將於7月1日就職。三司十五局中，13人由現屆政府留任或升任，有6人是新加入政府，包括4名轉跑道的立法會議員。



新架構下增設3名副司長，政務司司長由現任特首辦主任陳國基出任，副司長為退休政務官卓永興；陳茂波留任財政司司長，副司長為現任發展局局長黃偉綸；律政司司長為大律師公會前主席林定國，副司長為民建聯副主席張國鈞。



管治班子背景多元，有現屆官員、立法會議員、商界等不同領域，新一屆政府如何帶領香港重啟疫下經濟，修補社會撕裂，將是他們的重要課題。