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2022 特區新班子

國務院已任命香港特區新一屆政府主要官員，官員將於7月1日就職。三司十五局中，13人由現屆政府留任或升任，有6人是新加入政府，包括4名轉跑道的立法會議員。

新架構下增設3名副司長，政務司司長由現任特首辦主任陳國基出任，副司長為退休政務官卓永興；陳茂波留任財政司司長，副司長為現任發展局局長黃偉綸；律政司司長為大律師公會前主席林定國，副司長為民建聯副主席張國鈞。

管治班子背景多元，有現屆官員、立法會議員、商界等不同領域，新一屆政府如何帶領香港重啟疫下經濟，修補社會撕裂，將是他們的重要課題。

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習近平：中央充分肯定林鄭5年來工作　轉達對董建華問候

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2022年06月30日
習近平：香港歷經風雨浴火重生，一國兩制是個好制度

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2022年06月30日
習近平伉儷專列抵西九龍站　林鄭及駱惠寧迎接

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2022年06月30日

李家超與高官明早將出席升旗儀式及政府就職禮

　　《經濟通通訊社３０日專訊》第六任行政長官李家超與政府高層官員明日（７月１日）將會出席升旗儀式，慶祝香港特別行政區成立２５周年。　　政府表示，升旗儀式上午８時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行。儀式中，警察樂隊將會奏樂，並由歌唱家領唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。　　升旗儀式結束

2022年06月30日

消息：習近平最快午後乘高鐵赴港，料發表簡短講話

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平將出席慶祝香港回歸２５周年大會暨新一屆政府就職典禮，消息指，國家主席習近平最快中午後乘高鐵抵港，預料他抵埗時會發表簡短講話。據了解，習近平之後會到灣仔會展，分批會見下屆政府的主要官員，以及社會各界及中資機構人士，之後到科學園參觀，夫人彭麗媛則有機會到西九戲

2022年06月30日

立法會議員指回歸慶典安排混亂，冀當局總結經驗

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平將出席香港慶回歸及新政府就職典禮，全國政協委員、工聯會立法會議員黃國在電台節目表示，已收到當局通知及得到明確時間，今日下午有合照活動，明日將有升旗禮及就職禮。　　黃國指，他由本月２３日開始，已做了近一個星期閉環管理，每日要做一次核酸檢測，期間不參加公眾活動

2022年06月30日
新班子才德兼備，上任後首要通關、加強行政立法關係（有片）

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2022年06月28日
行會召集人對外解釋政策，與特首緊密合作（有片）

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2022年06月27日
陳國基曾國衞確診 七一宣誓就職成疑 盧寵茂：爭取旅客檢疫縮至5日 配合居家隔離

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2022年06月24日
李家超公布新一屆行會成員名單　葉劉擔任召集人

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2022年06月22日

多元團隊納賢才 通關上樓紓民困

  　　新一屆政府管治團隊正式揭盅，從經驗、背景上皆顯得豐富多元，令人憧憬候任特首李家超治下，未來能繼續唯才是舉、互補長短。　　　中央昨日表達了對新政府的5大期許，當中要求把準香港社會脈搏，抓住住房、通關等突出問題，市民更是感同身受。

2022年06月20日
新班子26人亮相 6位女高官歷來最多 李家超︰多元執行力強

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2022年06月20日
陳國基將提升政府效能　林定國：法治是金漆招牌

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2022年06月19日
李家超：感謝中央信任支持　新團隊多元團結忠誠

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2022年06月19日
國務院任命第六屆主要官員　陳國基出任政務司司長

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2022年06月19日
AO生力軍佔據新班子

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2022年06月17日馬天娜
聶德權邱騰華傳不留任 疑新班子名單曝光 丘應樺掌商經局

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2022年06月17日
新班子名單曝光　陳國基升任政務司長　陳茂波連任

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2022年06月16日
今屆行會召開最後一次例會　林鄭：竭盡全力創造領導人訪港條件

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2022年06月14日

傳港府慶回歸準備三方案，若領導人訪港千人或須隔離

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《經濟日報》引述消息報道，香港回歸２５周年，國家主席習近平會否訪港仍未有定案。不過，當局已準備三個方案，當中國家領導人有機會最快６月２９日抵港，逗留三天兩夜，出席慶典的高官和嘉賓須在本月２３日起就要閉環隔離；另外，近千名參與的工作人員也要在酒店檢疫，同樣要隔離７天。　　

2022年06月09日
管治香港所需的團隊精神

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2022年06月09日岑逸飛
林鄭：6月底前維持現有社距措施　快測陽性須覆核

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2022年06月07日
陳國基打低鄧炳強？

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2022年06月02日馬天娜
傳三司人選大致敲定　政務司司長或由陳國基跑出

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2022年06月02日