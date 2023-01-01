2022 特區新班子

李家超與高官明早將出席升旗儀式及政府就職禮
《經濟通通訊社３０日專訊》第六任行政長官李家超與政府高層官員明日（７月１日）將會出席升旗儀式，慶祝香港特別行政區成立２５周年。 政府表示，升旗儀式上午８時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行。儀式中，警察樂隊將會奏樂，並由歌唱家領唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。 升旗儀式結束2022年06月30日
消息：習近平最快午後乘高鐵赴港，料發表簡短講話
《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平將出席慶祝香港回歸２５周年大會暨新一屆政府就職典禮，消息指，國家主席習近平最快中午後乘高鐵抵港，預料他抵埗時會發表簡短講話。據了解，習近平之後會到灣仔會展，分批會見下屆政府的主要官員，以及社會各界及中資機構人士，之後到科學園參觀，夫人彭麗媛則有機會到西九戲2022年06月30日
立法會議員指回歸慶典安排混亂，冀當局總結經驗
《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平將出席香港慶回歸及新政府就職典禮，全國政協委員、工聯會立法會議員黃國在電台節目表示，已收到當局通知及得到明確時間，今日下午有合照活動，明日將有升旗禮及就職禮。 黃國指，他由本月２３日開始，已做了近一個星期閉環管理，每日要做一次核酸檢測，期間不參加公眾活動2022年06月30日
多元團隊納賢才 通關上樓紓民困
新一屆政府管治團隊正式揭盅，從經驗、背景上皆顯得豐富多元，令人憧憬候任特首李家超治下，未來能繼續唯才是舉、互補長短。 中央昨日表達了對新政府的5大期許，當中要求把準香港社會脈搏，抓住住房、通關等突出問題，市民更是感同身受。2022年06月20日
傳港府慶回歸準備三方案，若領導人訪港千人或須隔離
《經濟通通訊社９日專訊》據《經濟日報》引述消息報道，香港回歸２５周年，國家主席習近平會否訪港仍未有定案。不過，當局已準備三個方案，當中國家領導人有機會最快６月２９日抵港，逗留三天兩夜，出席慶典的高官和嘉賓須在本月２３日起就要閉環隔離；另外，近千名參與的工作人員也要在酒店檢疫，同樣要隔離７天。2022年06月09日