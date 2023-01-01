大國博弈

Happy 2023?等等！元旦伊始，烏克蘭即向俄佔烏東Makiivka地區發射6枚HIMARS火箭，送上「新年恐嚇」，莫斯科罕有證實襲擊造成89名俄軍喪生。西方向基輔提供的武器清單最新加入裝甲戰車，普京則最新出席搭載「鋯石」高超音速巡航導彈的軍艦下水儀式，雙方戰火隨時升級惡化，歐亞集團就將「流氓俄羅斯（Rogue Russia）」列為今年頭號政治風險。



另一邊廂，台海、南海局勢似有緩和之勢，中國最高層發表的新年賀詞，以「海峽兩岸一家親」談到台灣問題；而菲律賓總統新年訪華，雙方發表28點聯合聲明及14項合作文件。



不過，朝鮮半島危機四伏，北韓領袖金正恩指示以幾何級數增加核彈持有量，韓國總統尹錫悅放言韓美軍演或使用核資產，日本首相岸田文雄則將首訪美國，勢討論北韓核問題。目下東西方陣營對峙，關乎全人類的前途，大國博弈，你豈能不關注?