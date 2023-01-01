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大國博弈

Happy 2023?等等！元旦伊始，烏克蘭即向俄佔烏東Makiivka地區發射6枚HIMARS火箭，送上「新年恐嚇」，莫斯科罕有證實襲擊造成89名俄軍喪生。西方向基輔提供的武器清單最新加入裝甲戰車，普京則最新出席搭載「鋯石」高超音速巡航導彈的軍艦下水儀式，雙方戰火隨時升級惡化，歐亞集團就將「流氓俄羅斯（Rogue Russia）」列為今年頭號政治風險。

另一邊廂，台海、南海局勢似有緩和之勢，中國最高層發表的新年賀詞，以「海峽兩岸一家親」談到台灣問題；而菲律賓總統新年訪華，雙方發表28點聯合聲明及14項合作文件。

不過，朝鮮半島危機四伏，北韓領袖金正恩指示以幾何級數增加核彈持有量，韓國總統尹錫悅放言韓美軍演或使用核資產，日本首相岸田文雄則將首訪美國，勢討論北韓核問題。目下東西方陣營對峙，關乎全人類的前途，大國博弈，你豈能不關注?

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話說中國來年大勢

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2022年12月30日雷鼎鳴
陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）

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2022年12月28日
中美隔空為俄烏核風險降溫

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2022年12月28日范強
世界盃歡呼背後，南美政治鐘擺的咀咒

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2022年12月28日張翠容
2022年回顧之一:備鐵板啦！

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2022年12月28日石鏡泉
話說天下大勢

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2022年12月23日雷鼎鳴
在米蘭火車上錯過的球賽

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2022年12月21日范強
美非峰會和非洲地緣政治惡夢

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2022年12月20日張翠容
俄烏戰火滿300天　西方私心暗助普京

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2022年12月20日
施永青：美國遏華難改　中國反制需展示容人之量（有片）

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2022年12月16日

《神州縱橫－凌昆》世界正出現中西主導兩大陣營

　　《神州縱橫》隨著反全球化思潮氾濫國際產能重組之說日益高漲，以美國為首的西方更以中國脫勾或減少對華依賴為由，一面阻止中企進入市場，另一面大力發展本國生產，美國更力促生產回流。在此新的國際形勢下中國如何自處值得關注。　＊對外資依賴減少＊　

2022年12月16日
英工黨為聯合王國獻上一根救命稻草

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2022年12月15日范強
沙特阿拉伯的震撼彈

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2022年12月13日張翠容

中阿互利求共贏 人幣結算穩步走

  　　國家主席習近平完成沙特阿拉伯之行，連場峰會對中國與阿拉伯世界關係具有里程碑式意義，反映中國式現代化正為中東國家提供美國以外的選擇。中方提出以人民幣結算油氣交易尤其備受關注，此舉誠然符合中阿發展邏輯、前景樂觀，惟也勢必觸動美元霸

2022年12月12日
「中國隊」即將入場？（二）

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2022年12月09日范強
明年中美關係會怎樣？

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2022年12月06日張少威
 「中國隊」即將入場？（一）

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2022年12月06日范強
戰場上的和平聖誕？

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2022年12月06日張翠容

美增軍力求遏華 渲染威脅保霸權

  　　美國過去一周軍事動作頻頻，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲言，正在印太區構建更具殺傷力的姿態，以確保中國不可如願支配全區。美方一邊渲染中方威脅論，一邊展示新型戰備，不斷尋求口實、輿情支持保住軍事上的絕對優勢，絕對無

2022年12月05日
台灣選舉後，中美如何博弈？

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2022年12月02日雷鼎鳴
陶冬：新興市場精英國家成世界第四極（有片）

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2022年11月30日

美響號角促遏華 各懷鬼胎難成事

  　　中美元首早前在印尼看似築底「破冰」，惟美方盟友仍是接連對北京出招。加拿大公布歷來首份印太戰略後，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）亦聲言與中國的「黃金時代」已然終結。不過，美國與歐盟本身嫌隙同樣不小，昨起一連兩天舉行的北

2022年11月30日
2022年藍營大勝，2018年又何嘗不是？

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2022年11月29日范強
G20與APEC外交舞台的中國角色

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2022年11月24日岑逸飛