《神州縱橫－凌昆》世界正出現中西主導兩大陣營
《神州縱橫》隨著反全球化思潮氾濫國際產能重組之說日益高漲，以美國為首的西方更以中國脫勾或減少對華依賴為由，一面阻止中企進入市場，另一面大力發展本國生產，美國更力促生產回流。在此新的國際形勢下中國如何自處值得關注。 ＊對外資依賴減少＊2022年12月16日
中阿互利求共贏 人幣結算穩步走
國家主席習近平完成沙特阿拉伯之行，連場峰會對中國與阿拉伯世界關係具有里程碑式意義，反映中國式現代化正為中東國家提供美國以外的選擇。中方提出以人民幣結算油氣交易尤其備受關注，此舉誠然符合中阿發展邏輯、前景樂觀，惟也勢必觸動美元霸2022年12月12日
美增軍力求遏華 渲染威脅保霸權
美國過去一周軍事動作頻頻，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲言，正在印太區構建更具殺傷力的姿態，以確保中國不可如願支配全區。美方一邊渲染中方威脅論，一邊展示新型戰備，不斷尋求口實、輿情支持保住軍事上的絕對優勢，絕對無2022年12月05日
美響號角促遏華 各懷鬼胎難成事
中美元首早前在印尼看似築底「破冰」，惟美方盟友仍是接連對北京出招。加拿大公布歷來首份印太戰略後，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）亦聲言與中國的「黃金時代」已然終結。不過，美國與歐盟本身嫌隙同樣不小，昨起一連兩天舉行的北2022年11月30日