社交限聚早寬限 定路綫圖抓機遇
本港疫情趨穩，每天4時半記者會也會取消。財政司司長陳茂波剛呼籲，全力衝刺為復常做好準備，以便在邁向「後疫情」階段時，捕捉經濟恢復帶來的機遇，但本港與近鄰相比，各式社交距離和營業限制眾多，政府更應如愈來愈多醫生所建議及早寬限，並2022年09月26日
李家超：入境檢疫改為０＋３，取消登機前核酸檢測
《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官李家超表示，隨著確診數漸趨平穩，公布四個便利來港措施，下周一（２６日）生效，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「３＋４」縮短至「０＋３」；取消登機前核酸檢測要求，只需提交２４小時內快測陰性證明；取消未接種疫苗市民不能來港限制，但回港後要按現行程序才可獲「2022年09月23日
田北辰爆「０＋７」細節：抵港後核檢兩小時有結果
《經濟通通訊社２３日專訊》消息指，政府打算放寬入境檢疫安排至「０＋７」，１０月初實施。實政圓桌立法會議員田北辰引述消息指，政府將取消上機前檢酸檢測要求，改為快測，抵港後須同時進行核酸及快測，倘快測呈陰性即可放行回家等候核酸結果，預料最快２小時已有報告。「如果中招的話，最多都是去隔離酒店，不用去竹2022年09月23日
林健鋒冀盡快公布「０＋Ｘ」方案，倡機票買一送一
《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，行政長官李家超及其他官員已就「０＋７」檢疫安排達成共識，即取消入境旅客酒店檢疫，改為７日居家醫學監測。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日表示，社會各界要求放寬入境檢疫限制呼聲相當清晰，冀政府盡快對外公布「０＋Ｘ」方案，同時要做好相關配套工作，例如提升航空公2022年09月22日
歐家榮料疫情高峰已過，ＢＡ﹒５佔八成進入平台期
《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港疫情穩步下降，過去七日的七日平均數字為６７３１宗，較最高峰８月７日的１００９０宗有明顯跌幅，相信高峰已過，疫情也開始穩定且轉趨向下。 歐家榮指，根據外國經驗，ＢＡ﹒５佔八成時會進入平台期，社區數字會慢慢回落，呼籲市民盡2022年09月22日
《駐京專電》疫情防控嚴峻，中關村論壇延期，相關交通管制取消
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》原定９月２２日至２７日舉辦的２０２２中關村論壇延期，具體舉辦日期另行通知。中關村論壇執委會辦公室此前公告，近期國內疫情防控形勢嚴峻複雜，按照９月８日國務院聯防聯控機制新聞發布會相關要求，經執委會慎重研究決定，２０２２中關村論壇延期。 北京市交管局網站2022年09月20日
許正宇：抗疫政策方向清晰，兼顧醫療系統及對外聯通
《經濟通通訊社２０日專訊》港府正針對機場抵港人士的防疫措施，積極研究有何調整空間。財經事務及庫務局局長許正宇今早出席一個論壇後表示，抗疫是經濟頭號大事，認為目前政策方向清晰，在兼顧醫療系統的情況下，進一步令抵港人士能獲得更大的便利，令香港與國際聯通有最大空間。 被問到金融機構對於重返香港的取態2022年09月20日
何栢良：「０＋７」吸引更多遊客，市民可外遊放疫監
《經濟通通訊社２０日專訊》消息指，行政長官李家超及其他官員已就「０＋７」檢疫安排達成共識，即取消入境旅客酒店檢疫，改為７日居家醫學監測。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，若本港實施入境檢疫「０＋７」，除了會有更多外地旅客來港，本港市民也可能會外出旅行「放疫監」，屆時每日或會有數萬人入2022年09月20日
南華早報：「０＋７」檢疫安排達成共識
《經濟通通訊社２０日專訊》《南華早報》引述消息人士指，行政長官李家超及其他官員已就「０＋７」檢疫安排達成共識，即取消入境旅客酒店檢疫，改為７日居家醫學監測，新安排將於政府各部門準備充分後公布。（ｈｙ）2022年09月20日
重症屏障更牢固 加速復常振經濟
本港新冠疫情趨穩，政府專家顧問袁國勇指出，社會已築起更為牢固的重症屏障，且流感進化史佐證，再次大爆發的風險減少，支持加速邁向復常，令醫學界主張寬限的呼聲更高漲。就醫衞局局長盧寵茂日前談及，社交距離鬆綁前提是公立醫院重啟8成服務2022年09月20日
時間不等人！ 安全寬限民心所向
在政商界紛紛開腔要求盡早復常通關後，港府對進一步放寬入境檢疫終於口氣略鬆。繼醫務衞生局局長盧寵茂透露，政府正積極考慮「0+7」後，衞生防護中心也表示，政府方向是和國際接軌盡量愈快愈好。然而，時間不等人，本港持續失去國際賽事和展2022年09月19日
疫情完結在望 港宜釐清終點綫
世衞研判，新冠大流行「終點在望」！以死亡人數計算，各國上周滙報個案為兩年半來最低。有別世衞總幹事譚德塞促請各國加緊步伐，跑畢這場馬拉松的極正面語調，本港衞生官員昨日先後高調反駁本地專家將新冠比擬流感，但卻未有釐清抗疫終點，市民2022年09月16日
香港復常大落後 疫情減退謀通關
本港新冠確診有轉勢迹象，重症死亡似也見頂靠穩，各方要求完全取消入境酒店檢疫的呼聲更高漲，惟行政長官李家超昨日研判，疫情仍然嚴峻，對急於保住大型會議展覽和參加者的搞手，以及剛經歷中秋節淡市的酒樓食肆等，皆非喜訊。亞太區連較謹慎的日本、2022年09月14日
港深逆向隔離專班舉行視像會議，將到河套區視察
《經濟通通訊社９日專訊》香港政府公布，政務司司長陳國基和深圳市市長覃偉中今日舉行港深關於「逆向隔離」方案專班的視像會議。政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強，以及醫務衞生局局長盧寵茂亦有出席。 在會議上，港深雙方正式啟動政務司司長與深圳市市長之間的兩地溝通機制，商討「逆向隔離」方案的構2022年09月09日
傳逆隔離專班今召開首次會議，擬仿內地健康驛站方式
《經濟通通訊社９日專訊》特區政府提出「逆向隔離」建議，即港人赴內地前先在香港隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合內地「７＋３」的隔離規定；並同意成立專班，港方專班由政務司司長陳國基帶領。 據《星島日報》引述消息報道，「逆隔離」專班今日將召開首次視像會議，港府已就「逆隔離」的操作擬定大致方向，基本2022年09月09日