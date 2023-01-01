許正宇：抗疫政策方向清晰，兼顧醫療系統及對外聯通

《經濟通通訊社２０日專訊》港府正針對機場抵港人士的防疫措施，積極研究有何調整空間。財經事務及庫務局局長許正宇今早出席一個論壇後表示，抗疫是經濟頭號大事，認為目前政策方向清晰，在兼顧醫療系統的情況下，進一步令抵港人士能獲得更大的便利，令香港與國際聯通有最大空間。 被問到金融機構對於重返香港的取態