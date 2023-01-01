招商永隆降３個月定存息至３﹒８厘，６個月４﹒１厘

《經濟通通訊社６日專訊》美國明年加息步伐料或放緩，近期部分銀行下調港元定存息率，東亞銀行６個月及１２個月港元定存息率由均為４﹒９厘分別下調至４﹒８厘及４﹒７厘，適用於全新「至尊理財」客戶，透過分行辨理，先到先得，起存額為２萬元。 招商永隆銀行３個月及６個月港元定存息率由４﹒２厘及４﹒３厘分別下