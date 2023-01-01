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《真知灼見－溫灼培》人民幣升，受惠國際化進程
《真知灼見》「上海合作組織」早於去年９月中旬在中亞舉行的領導人峰會上便達成了共識，同意在成員國貿易之間，增加本國貨幣的使用。由於「上海合作組織」的成員國包括中國及印度這兩人口大國，再加上俄羅斯為主的一系列東亞國家及不少中東國家，如沙特阿拉伯等，佔了全球人口約四成。加上愈來愈多國家對加入該組織感興2023年01月09日
《欣勢利導－陳欣》強勁非農數據未能挽回美元頹勢
《欣勢利導》上周五（６日）美國公布１２月份非農就業數據，新增就業人數高於２０萬預期達２２﹒３萬，而失業率進一步下降至３﹒５％，薪資增長回落至４﹒６％多於預期。雖然部分領域如科技行業屢見大幅裁員新聞，但非農數據顯示美國勞工市場整體表現依然強勁，代表有其他行業僱傭需求仍有增加或出現僱員不足情況。然而2023年01月09日
《真知灼見－溫灼培》從就業到通脹看美國經濟
《真知灼見》美國１２月非農職位雖只增加２２﹒３萬，不及１１月的２５﹒６萬，但仍屬一個理想增幅。倘以整個２０２２年計算，美國共增加了４５０萬份職位，即平均每月增加３７﹒５萬份。至於１２月的失業率則為３﹒５％，略較１１月的３﹒６％改善。至於１２月每小時工資增幅按年比為４﹒６％，前值為４﹒８％。整份就2023年01月09日
《廣匯論勢－鄭廣復》非美貨幣難呈趨勢市，日圓料成今年黑馬！
《廣匯論勢》經歷了動盪的２０２２年，今年金融市場仍然危機四伏，新冠病毒會否「升呢」、俄鳥戰事未有停止跡象，而美國聯儲局即使減慢加息步伐，但預期今年將會維持高息，減息不太可能，還有投資者擔心的經濟衰退會否發生，都令到今年投資市場充滿不確定性。 ＊經濟下半年才有轉機＊2023年01月06日
《匯市俊言－熊俊傑》非農數據有望短線利好美元
《匯市俊言》昨晚（５日）美國聯儲局公布了的ＦＯＭＣ會議紀要，市場反應對此判斷為略偏鷹派。投資者踏入２０２３年後，目光仍離不開聯儲局如何在高通脹、過度緊縮的貨幣政和低經濟增長之間取得風險管理權衡。周四（４日）凌晨公布的１２月會議紀要指出，金融市場和市場調查均顯示未來一年通脹將會放緩及聯邦儲備利率仍2023年01月06日
招商永隆降３個月定存息至３﹒８厘，６個月４﹒１厘
《經濟通通訊社６日專訊》美國明年加息步伐料或放緩，近期部分銀行下調港元定存息率，東亞銀行６個月及１２個月港元定存息率由均為４﹒９厘分別下調至４﹒８厘及４﹒７厘，適用於全新「至尊理財」客戶，透過分行辨理，先到先得，起存額為２萬元。 招商永隆銀行３個月及６個月港元定存息率由４﹒２厘及４﹒３厘分別下2023年01月06日
《欣勢利導－陳欣》環球經濟陷衰退陰影，澳元反彈空間受限
《欣勢利導》２０２２年澳元可謂大上大落，匯價第二季開始下跌，由年內高位７６﹒６美仙跌至兩年半低位６１﹒７美仙，跌幅近２０％。到了第四季，澳元在美聯儲放緩加息預期下發力反彈，最後年終收報６８﹒１美仙，回升逾１０％。 澳元身為商品貨幣，匯價與大宗商品價格走勢關係密切，由於中國是澳洲的最大貿易夥伴，2023年01月05日
《真知灼見－溫灼培》英國會重返歐盟嗎？
《真知灼見》面對經濟困境，英國人民開始後悔脫歐。據英國民調機構Ｓａｖａｎｔａ本月１日公布的最新調查顯示，有５４％受訪者認為英國脫歐是「錯誤決定」。而更有６５％受訪者認為英國應就是否重返歐盟作再次公投。一點必須理解，自２０１６年６月英國通過脫歐公投後，英鎊匯價自此（在這過去六年裏）便再無重上１１﹒2023年01月05日
《欣勢利導－陳欣》美元回調後依然堅挺，歐元反彈空間受限
《欣勢利導》美元在２０２３新一年開局就強勢反彈，曾自六個月低位１０３﹒５升至１０４﹒８，周二（３日）單日漲幅達１％，令眾多非美貨幣集體下跌。歐元兌美元當日跌幅也超過１％，最低曾跌至１﹒０５４。 由於２０２２第三季開始美國通脹有明顯放緩跡象，市場預期２０２３年美聯儲將結束加息周期，第三或四季將會2023年01月04日
《欣勢利導－陳欣》數據表現欠佳，美元難逃弱勢
《欣勢利導》為應對通脹高企問題，美聯儲２０２２年３月開啟加息周期，全年累計加息４２５個基點，而美匯指數亦於去年一度升近１１５高位，按年上升逾８％，升幅創下７年來最大。但伴隨美國通貨膨脹持續回落，ＣＰＩ年度漲幅由４０年高位９﹒１％跌至年內低位７﹒１％後，投資者認為，美聯儲加息周期有結束跡象，導致美2023年01月03日
恒生創興５厘不再，招商永隆推快閃優惠高達５﹒１厘
《經濟通通訊社３日專訊》去年底銀行積極搶資金，使本港銀行的定存息率不斷攀升，但踏入新一年上述情況有所回落，恒生銀行撤走５厘高息，但恒生優卓理財客戶的６個月存息加至最高４﹒４９厘，１個月及３個月港元存定分別達３﹒１９厘及４﹒３９厘，起存額為１萬元。至於優越理財客戶方面，１個月，３個月及６個港元定存2023年01月03日
集友逆市升一年期定存息至４﹒８厘，南商大眾齊減息
《經濟通通訊社３０日專訊》本周日將踏入２０２３年，早前銀行積極搶資金的情況不再，近日多間銀行下調港元定存息率，南洋商業銀行今下調３個月、６個月及１２個月的港元定存息率分別至４﹒６厘、４﹒８厘及５厘，起存額為１００萬元，適用於「南商７３周年定期存款」優惠。 另外，大眾銀行亦下調起存額為１０００元2022年12月30日
《欣勢利導－陳欣》日本央行「轉軚」，世界幫手「埋單」？
《欣勢利導》根據日本央行公布的數據，直至２０２１年底，日本對對外投資所持資產為１２４９﹒９萬億日圓，去除負債後仍有４１１﹒２萬億日圓，以現時匯率計算，約等於３﹒１萬億美元，對外投資額為世界之首。該數據結合早前日本央行擴大債息上下限的政策，或可進一步確認日圓將維持升值趨勢。 由於日本長期維持低利2022年12月29日
大新一年定存息減至２﹒９厘，南商減至最高５﹒２厘
《經濟通通訊社２９日專訊》美國明年加息步伐料放緩，近期部分銀行下調港元定存息率，當中大新銀行全面減息，３個月及４個月港元定存息分別由３﹒５厘及３﹒９厘，大幅減至２﹒４厘，而６個月、９個月及１２個月定存利率由４﹒２厘減至２﹒９厘，起存額為２０萬元。 南洋商業銀行亦將高息優惠全面下調，以起存額為５2022年12月29日
《真知灼見－溫灼培》通關對人民幣的影響
《真知灼見》內地通關在即，對人民幣影響是好是壞可分長短線兩個階段分析。極短線而言，一旦通關提防將有龐大內地旅客出外旅遊，使大量人民幣外流，這反而會削弱人民幣匯價走勢。不排除短期內人民幣將繼續圍繞７算徘徊。但當然，就長遠而言，通關可增強內地經濟發展有利人民幣走強。現市場估計，就２０２３年內地全年經2022年12月29日
《欣勢利導－陳欣》美公布貿易數據，中國經濟需尋找新增長點
《欣勢利導》周二（２７日）美國商務部公布１１月貿易數字，商品貿易逆差為８３３億美元，逆差較１０月進一步收窄。細看進出口數據，１１月商品出口下跌３﹒１％，而入口更大跌７﹒６％，是逆差縮小的主要原因。數字上看到美國商品入口整體偏向疲弱，消費品及汽車分別下降１３％及８﹒９％，或代表消費者的消費模式開始2022年12月28日