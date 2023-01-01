通關復常

經歷3年的新冠疫情後，各地政府逐漸放寬防疫措施，復常之路終見曙光。中國去年底從嚴格的「動態清零」急轉彎，繼去年11月底「二十條」疫情防控優化措施、12月初再推「新十條」，而今年1月8日起確診者毋須隔離，並有序恢復中國公民出境旅遊。隨著內地防疫鬆綁，行政長官李家超1月5日即公布與內地首階段通關安排，為兩地全面復常邁進一大步。



香港與內地首階段通關1月8日起實施，每日最多可有6萬港人北上，其中包括5萬人可經陸路口岸北上；1萬人可經海空口岸北上，並開放7個口岸。港澳碼頭、中港碼頭、機場、港珠澳大橋4個口岸，可容納每日最多1萬港人北上；至於深圳灣、文錦渡及落馬洲支線3個陸路口岸會設人數限額，北上南下每日各5萬人。另外，為方便在內地的港人南下，以及在香港的內地人北上，不受通關人數限制。