澳門周五起推港人優惠，「買去程送回程」鼓勵過夜
《經濟通通訊社１０日專訊》隨著澳門著放寬香港居民入境防疫措施，當地旅遊局亦宣布啟動推廣優惠，如果香港居民到澳門過夜，將獲贈回程船票或巴士票，優惠由本周五（１３日）起至３月３１日。 澳門旅遊局表示，為了刺激香港居民遊澳意欲、鼓勵在澳門過夜住宿，買巴士票和船票買一送一，限定回程日子不是和出發同一天2023年01月10日
通關首日ＡｌｉｐａｙＨＫ於內地及澳門交易宗數倍增
《經濟通通訊社１０日專訊》香港與內地於８日開始通關，ＡｌｉｐａｙＨＫ數據顯示，通關首日在內地及澳門使用ＡｌｉｐａｙＨＫ交易筆數較通關前一日飆升近１００％，交易人數增超過７成。而從上年１２月２６日宣布通關消息到今年１月８日通關當日，兩星期間ＡｌｉｐａｙＨＫ用戶在內地和澳門消費的交易筆數環比增長七成2023年01月10日
李家超：政府醫療用品非常充足，爭取高鐵周日開通
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官李家超於行會前記者會表示，政府醫療用品非常充足，包括退燒藥，計劃與藥廠尋求可行方法，在藥房內購買某一類藥物有「自律性限制」，亦存在以立法手段限制的可能。 李家超指出，現時內地ＣＴ值３５為陰性，而香港ＣＴ值４０才能被列為陰性，醫衞局正與不同化驗所溝通，統一有關標2023年01月10日
李家超：通關對經濟效益正面，二月將推大型宣傳活動
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官李家超於行會前記者會表示，通關對本港的經濟效益正面，強調現時仍為初期階段，旅客需要為相關措施作出調整，政府正觀察相關情況，料未來旅客將恢復南下北上，認為通關將為本港零售餐飲業帶來生機。 他指出，政府準備在二月推出大型宣傳活動，預期旅遊業在二月將蓬勃發展，將會與2023年01月10日
李家超：５萬通關名額符需求，未來８周預約率１７％
《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官李家超於行會前記者會表示，過去兩日通關後，口岸運作暢順，由香港往內地的每日預約人數有空餘限額，最受歡迎的年廿九仍有空餘，其次為年廿八、年三十，而未來兩三日仍有三至四成的預約名額可供預約。 他指出，現時８星期預約情況只佔１７％，說明５萬限額符合實際需要，當局會審2023年01月10日
業界：內地旅客預訂酒店僅升一成，３月內地團或增加
《經濟通通訊社１０日專訊》香港與內地周日（８日）已恢復首階段通關。酒店業主聯會經理陳媛妍在電台節目上表示，近期訂房查詢增加，來自內地旅客的酒店預訂率升約１０％，與預期相若，相信內地旅客正安排行程，加上內地部分城市疫情仍然嚴重，影響出行，農曆新年期間，本港酒店入住率未必會大幅上升，希望五一黃金周會2023年01月10日
航空公司提高往返中國運力，國泰增５﹒２萬個座位
《經濟通通訊社９日專訊》據航空數據供應商Ｃｉｒｉｕｍ的數據，在中國放寬出入境限制後，航空公司增加了航班數量，１月往返中國的國際航班座位數量增加了９﹒５％，但仍不能與疫情前水平相提並論。 《路透》分析Ｃｉｒｉｕｍ數據顯示，航公司往返座位新增１６萬個，國泰航空（００２９３）在中國內地與香港通關後，2023年01月09日
日本：周四起澳門入境須持７２小時新冠陰性證明
《經濟通通訊社９日專訊》日本政府今日宣布，自本周四（１２日）起，乘坐澳門直飛航班的入境人員須提供７２小時內新冠檢測陰性證明，並實施全員入境檢測。 去年１２月３０日，日本政府要求乘坐中國內地直飛航班的旅客和七天內到過中國內地的旅客必須接受入境檢測。周日（８日）起，中國內地直飛航班的入境旅客必須提2023年01月09日
澳門通關首天迎來近４萬旅客，創６１８疫情以來最高
《經濟通通訊社９日專訊》澳門旅遊局公布，因著最新利好的入境措施，該局將陸續推進多項宣傳預案及優惠，吸引旅客。澳門昨日錄得３９６０６人次入境旅客，近乎２０２２年最高單日（４﹒１萬）人次的水平，也是「６１８」疫情至今的最高單日入境旅客紀錄，加上連串新春節慶盛事活動，預計旅客數字將持續上升。 ＊港客日2023年01月09日
酒店預訂未大幅改善，業界冀下半年恢復至疫前七成
《經濟通通訊社９日專訊》香港與內地周日（８日）已首階段通關，酒店業主聯會經理陳媛妍表示，通關初期至農曆新年前，酒店預訂情況未見明顯改善，估計因通關初期配額有限，加上內地仍有疫情，旅客未必選擇在這段時間來港，她期望稍後配額增加，下半年酒店入住率可以有較明顯的改善，回復至疫情前的七至八成。 陳媛妍2023年01月09日
旅遊業議會：內地客不急於來港，料２月中旬後始復甦
《經濟通通訊社９日專訊》本港與內地昨日首階段恢復免檢疫通關，旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，訪港內地客人數未有顯著增加在預期之內，因今次通關安排比較突然，加上臨近農曆新年，不少內地民眾已計劃好行程，未必急於來港。 楊淑芬稱，與內地旅行社方面溝通，得悉本月不會有內地團到港，２月初開始恢復辦團，初時每2023年01月09日
全國３２００多個公安出入境窗口恢復審批公民出國遊
《經濟通通訊社９日專訊》國家移民管理局調整優化移民管理政策措施後的首個工作日，線下辦理也迎來小高峰。全國３２００多個公安出入境窗口目前已恢復受理審批中國公民出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注。恢復受理審批外國人申請普通簽證延期、換發、補發等。 國家移民管理局預測，全2023年01月09日
首日１０﹒８５萬人次出入境，陸路以落馬洲最多人用
《經濟通通訊社９日專訊》據香港入境處發布統計數字顯示，周日（８日）香港與內地首階段免檢疫通關首日出入境人數達１０﹒８５萬人次；在陸路口岸中，以重新開放的港鐵（０００６６）落馬洲支線最多過關人士使用，全日出入境總人數逾２﹒２８萬。 三個接連香港及深圳的陸路口岸－深圳灣、文錦渡和落馬洲支線設定每日2023年01月09日
同程：出入境機票訂單同比增超６倍
《經濟通通訊社９日專訊》１月８日零時起，中國取消集中隔離、優化內地與港澳人員往來等政策正式生效。同程旅行（００７８０）數據顯示，１月８日出行的出入境機票訂單量同比增長６２８％，創下了２０２０年３月以來的峰值。其中，入境航班訂單量佔比４８％，出境航班訂單量佔比５２％。當天，通過同程旅行預訂機票的中2023年01月09日
數碼通配合通關推內地電話號碼及漫遊數據組合優惠
《經濟通通訊社９日專訊》數碼通（００３１５）公布，配合香港與內地首階段通關，特別推出上５Ｇ送「智２通內地電話號碼」及３５ＧＢ漫遊數據組合優惠，客戶可以簡易開通內地號碼，接通內地支付平台。配合漫遊數據服務，返抵內地時無須換卡。 數碼通稱，即日起，新上台客戶選購指定５Ｇ服務計劃並簽約２４個月，可獲2023年01月09日
澳門：免核檢通關首日，各口岸迎約３﹒９萬旅客入境
《經濟通通訊社９日專訊》澳門電台報道，治安警察局公布，內地及港台入境澳門不須出示新冠檢測證明首日（８日），全日各口岸共有７﹒９萬人次旅客出入境，入境和出境各有約３﹒９萬多人次。 入境旅客當中，約２﹒１萬人次經關閘入境，經港珠澳大橋約３９００人次，昨日起復航的氹仔客運碼頭則有２１００多人次。（ｃ2023年01月09日
林世雄：密切留意人流，港鐵航空公司等必要時加班次
《經濟通通訊社９日專訊》今日是本港與內地落實免檢疫通關後的首個工作天。運輸及物流局局長林世雄今早在一個電台節目上表示，當局監察重點是通關後與工作日交通相互影響。港鐵（０００６６）已將每日的東鐵線班次加密至１３５班，相信可應付通關及本地交通需求。他稱，臨近農曆新年，當局會密切留意人流，港鐵有需要時2023年01月09日
恢復通關後首個工作天，落馬洲口岸抵港旅客疏落
《經濟通通訊社９日專訊》香港與內地恢復通關後首個工作天，在配額最多的落馬洲╱福田口岸，早上抵港的旅客較疏落。雖然往落馬洲方向的列車未坐滿，但往金鐘方向的列車幾乎每班都爆滿。有市民認為，通關後東鐵線繁忙時間的擠逼程度與平日相若，但亦有市民稱，平日等一班車便可上車，今天要等多一班車，感覺乘客增加了。2023年01月09日
新華社：深港兩地不遲於１５日研究下階段安排
《經濟通通訊社９日專訊》據《新華社》報道，深港兩地會在實施通關後一星期內，即不遲於１月１５日，就第一階段通關的整體實施情況進行分析，在雙方形成一致意見的基礎上，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。 昨日為香港與內地首階段通關。香港入境處數據顯示，截至晚上８時，共有超過９﹒２萬人次經７個口岸出入2023年01月09日
通關順遂好開始 香港大步走出去
親人、情侶久別重逢，喜極相擁；家長興奮攜同「疫情製造」幼兒北上探親；子女含淚過關，只想向年事已高父母送上問候祝福……香港與內地事隔3年終於免檢疫通關，口岸上演一幕幕人間暖流。 昨首日通關運作暢順，不少市民都順利實現了期盼已2023年01月09日