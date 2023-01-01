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高息GoGoGo

面對通脹持續高企，全球即將進入加息周期，股市調整壓力增加、大宗商品價高追唔過、債息係咁抽高，要買債避險反而更危險，究竟依家應該買咩資產，既可以對抗通脹惡魔，又可以賺取高息兼賺價？傳統高息股之中，邊啲較穩陣？點樣可以自製高息？入嚟「高息GoGoGo」自有答案！

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本港多間銀行加Ｐ，富邦１２個月港元定存達３﹒７厘

　　《經濟通通訊社２３日專訊》本港銀行相繼宣布調高最優惠利率（Ｐ），是２０１８年９月底以來首次加Ｐ。匯豐銀行帶頭上調最優惠利率０﹒１２５厘，渣打（０２８８８）、中銀香港（０２３８８）、恒生（０００１１）及東亞銀行（０００２３）亦跟隨，並同步調高港元儲蓄利率。多間本地銀行亦上調其定期存款息率，當中富邦

2022年09月23日

南商推３年期港元定存優惠吸長錢，年息高達３﹒５厘

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５厘後，匯豐亦宣布，由明日起，上調最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘，由５厘調升至５﹒１２５厘，是該行自２０１８年９月以來首次加最優惠利率，是次幅度較市場估計加０﹒２５厘為少。市場料匯豐加息後，其他本地銀行亦會一同上調Ｐ。　　為吸納長期資金，南

2022年09月22日
加息VS經濟衰退　銀行股買唔買好？

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2022年09月22日

富融銀行上調１２個月定期港元存息至３﹒３厘

　　《經濟通通訊社２１日專訊》富融銀行（Ｆｕｓｉｏｎ　Ｂａｎｋ）宣布，今日率先調高１２個月港元定期存款利率，由３厘大幅上調至一律３﹒３厘；而６個月港元定存利率則由２﹒５厘（５０萬元以下）及２﹒６厘（５０萬元以上），上調至一律３﹒２厘。利率上調後，在不設最低存款門檻下，富融銀行提供的１２個月定存利率目

2022年09月21日

多間銀行升定存息率，中銀香港一個月息高達４﹒８厘

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局將於香港時間周四（２２日）凌晨公布議息結果，市場料美國加息０﹒７５厘，而本港銀行上調最優惠利率的機會大，料幅度為０﹒２５厘。多間本地銀行亦陸續上調其港元定存息率，以吸引更多資金。　　本周已有最少６間銀行調高了定存息，中銀香港（０２３８８）提供一個月港元定存息率

2022年09月20日

ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ推港元定存優惠，年利率達３％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ公布，最新推出限量高息定期存款優惠，年利率高達３％，適用於新舊客戶。　　ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ推出全新港元定期存款優惠，由即日起至１０月１４日，新舊客戶均可享受此限量優惠。客戶只需存入新資金，敍造四個月港元定期存款，可享高達３％年利率，每筆定期存款

2022年09月19日
加P前銀行上調存息吸客　分析料短期定存息或再上調

加P前銀行上調存息吸客　分析料短期定存息或再上調

2022年09月16日

加Ｐ前銀行上調存息吸客，分析料短期定存息率或再升

　　《經濟通通訊社１５日專訊》隨著美國通脹意外繼續高企，市場預期美國聯儲局下周最少加息０﹒７５厘，多家銀行上調港元定存利率，包括建行亞洲、南洋商業銀行及交銀香港等，當中，建行亞洲調升港元定存年息，最高為２﹒８５厘，存期為１２個月，但門檻需達８００萬元，且需為「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶的新資金。　

2022年09月16日

中銀香港推限時定存優惠，港元１２個月息２﹒７厘

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中銀香港（０２３８８）推出限時港元定期存款優惠，個人銀行客戶即日起透過中銀香港網上銀行或手機銀行，以「合資格新資金結餘」１萬元或以上開立「港元特優定期存款（限時優惠）」即可享特優年利率，１２個月年息達２﹒７厘；６個月有２﹒５厘；３個月有１﹒８厘。　　　另外，中銀香港亦同

2022年09月14日
中海油逆市走高　估值仍吸引？未有貨點部署？

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2022年09月14日

銀行推銀債退款優惠，港元定存年息達３﹒３厘

　　《經濟通通訊社１３日專訊》保證回報達４厘的銀色債券即將於明日發行，每人最多可以獲派２１手。政府在認購期內共收到約２９萬份有效申請，申請銀債本金總額達約６２５億元，而最終發行額為４５０億元。面對逾百億元的資金回籠，銀行相繼推出銀債退款優惠，１２個月港元定期存款高見３﹒３厘。　　富邦銀行（香港）表示

2022年09月13日
花旗高息定存 港元最高2.99厘 英鎊3.23厘

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2022年09月09日

花旗高息定存，港元最高２﹒９９厘，英鎊３﹒２３厘

　　《經濟通通訊社９日專訊》在美國聯儲局連番加息下，三大主流貨幣－歐元、日圓及英鎊持續受壓。歐洲面對能源短缺危機，威脅經濟增長，歐元兌美元多次試穿１算；日本央行維持超寬鬆貨幣政策，日圓長期低息令其與美元息差持續擴大，以致匯價受壓，美元兌日圓曾高見１４４﹒９９；英倫銀行表明通脹率將於今年第四季達到１３

2022年09月09日
《港銀邊隻好》東亞派特息逆市造好　中銀香港業務穩健派息穩定更值博

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2022年09月08日
油價大跌三桶油下挫　中石油明日除淨可趁機吸？

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2022年09月08日

《港元利率》匯豐再升港元定存利率，１２個月港元定存達２﹒２厘

　　《經濟通通訊社８日專訊》匯豐銀行昨日將３個月、６個月和１２個月港元定期存款利率分別上調０﹒３％，０﹒２％及０﹒１％，至１﹒５％、１﹒９％和２﹒２％，匯豐在不足四個月內已是第五次上調相關利率。相關定期的最低存款金額為１００００元或以上。　　現時中銀香港（０２３８８）正在推廣在定存方面的限時優惠，港

2022年09月08日
高息外幣兌換定存優惠好吸引？小心「賺息蝕差價」！

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2022年09月07日
曾永堅：收息股攻略！股息率取勝非黃金定律？大市續弱　半新股注定潛水？

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2022年09月06日
銀債認購人數新高凍資逾626億　料抽15手或以下獲全數派發

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2022年09月02日
好Bond太少，Junk Bond太多

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2022年09月02日凌風
油價升勢延續創一個月高　三桶油績後邊隻最值博？ 邊隻勿沾手？

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2022年08月30日
中海油增派息都要跌？同北水有關？

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2022年08月26日
溫灼培：英鎊兌港元離9算不遠！

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2022年08月25日
煤氣(00003)變回收息股的代價

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2022年08月24日唐德玲