富融銀行上調１２個月定期港元存息至３﹒３厘

《經濟通通訊社２１日專訊》富融銀行（Ｆｕｓｉｏｎ Ｂａｎｋ）宣布，今日率先調高１２個月港元定期存款利率，由３厘大幅上調至一律３﹒３厘；而６個月港元定存利率則由２﹒５厘（５０萬元以下）及２﹒６厘（５０萬元以上），上調至一律３﹒２厘。利率上調後，在不設最低存款門檻下，富融銀行提供的１２個月定存利率目