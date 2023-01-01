人大常委會通過港區國安法第１４條及４７條解釋草案
《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會一連四日會議下午閉幕，據《央視》報道，全國人大常委會表決通過，關於香港特別行政區維護國家安全法第１４條及第４７條的解釋草案。（ｂｉ）2022年12月30日
曾鈺成：人大常委會解釋對港區國安法有重要補充
《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官李家超早前就黎智英案聘用外籍大律師的案件，建議提請人大釋法。民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成認為，今次釋法有重大意義，以往５次釋法均解釋《基本法》，但今次是首次解釋《港區國安法》，形容是開先例。 他指出，行政長官提請釋法時，沒有指明希望人大常委會解釋哪條條文2022年12月30日
人大常委會會議今閉幕，料公布港區國安法相關解釋
《經濟通通訊社３０日專訊》一連４日在北京召開的全國人大常委會會議，今日將閉幕，預料下午將公布《港區國安法》相關解釋。 行政長官李家超此前向中央政府提交國安報告，建議提請人大常委會釋法，釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否參與處理危害國家安全的案件。 全國人大常委會昨日召開委員長2022年12月30日
國安法釋法獲人大常委會列入議程，特首熱切注意結果
《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大常委會聽取港區國安法釋法議案的說明。全國人大常委會開會，委員長栗戰書主持會議。除原有議程外，會上聽取了港澳辦主任夏寶龍受國務院委託，關於提請解釋港區國安法有關條款的議案說明。 身兼維護國家安全委員會主席的行政長官李家超，歡迎並感謝中央接納他的建議，提請釋法議案2022年12月28日
立場新聞涉煽動案，辯方申請永久終止聆訊遭駁回
《經濟通通訊社２２日專訊》已停運的《立場新聞》被控串謀發布或複製煽動刊物案，前總編輯鍾沛權以及署任總編輯林紹桐早前否認控罪。控方在審訊途中才被揭有５５７篇文章無呈堂，辯方質疑審訊不公，申請永久終止聆訊。區域法院法官郭偉健聽罷雙方陳詞後，今日裁定，辯方未能證明基於控方不披露或延遲披露文件會導致審訊2022年12月22日
盧文端：釋法將全面檢視國安法實施情況，需時處理
《經濟通通訊社２２日專訊》全國僑聯副主席盧文端在報章撰文表示，中央已要求行政長官就國安法實施情況提交報告，港澳辦也提出，要落實二十大報告有關「完善特別行政區司法制度和法律體系」，以確保落實國安法的要求。因此他認為，人大釋法不可能只是考慮國安法案件可否聘請海外大律師的問題，而是全面檢視國安法實施情2022年12月22日
湯家驊：谷歌若助誤導反修例歌當國歌播放或違國安法
《經濟通通訊社１５日專訊》資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，如果Ｇｏｏｇｌｅ（谷歌）在有能力下，沒有阻止搜尋結果顯示反修例歌曲，協助誤導他人將相關歌曲當作國歌播放，便可能違反《港區國安法》。 不過，湯家驊亦補充，是否構成犯罪，涉及複雜的問題，因香港並無國歌，可能有人利用Ｇｏｏｇｌｅ的情況，上2022年12月15日
人大就海外律師禁參與國安案釋法或推遲至明年３月前
《經濟通通訊社１４日專訊》《星島日報》專欄文章引述建制派消息指，黎智英涉違國安法案件押後至明年９月２５日開審，讓人大常委會可以有更多時間研究海外律師參與國安案件釋法問題，估計月底的常委會會議，未必會通過釋法決議，可能推遲至明年３月前處理。 建制派人士指出，今次提出人大釋法，時間倉卒，建制內部對2022年12月14日
《立場》發布煽動刊物案，前總編輯鍾沛權獲准保釋
《經濟通通訊社１３日專訊》已停運的《立場新聞》被控串謀發布或複製煽動刊物案，前總編輯鍾沛權以及署任總編輯林紹桐早前否認控罪，案件今日於區域法院續審，還柙近一年的鍾沛權申請保釋，獲法官郭偉健批准。另一名被告林紹桐上月已獲准保釋。 保釋條件包括現金１０萬元、人事擔保５萬元、交出所有旅遊證件、期間鍾2022年12月13日
黎智英案押後至明年９﹒２５開審，英御狀已離港
《經濟通通訊社１３日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，早前因行政長官李家超提請人大釋法而押後審期，案件今日在高等法院再訊，並由３名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。 律政司代表稱，現時人大釋法仍未有定案，申請將案件押後至明年１月３日再訊。辯方指，英國御用大2022年12月13日
黎智英涉違國安法案高院再訊，料討論法律代表檔期
《經濟通通訊社１３日專訊》壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的案件，早前因行政長官李家超提請人大釋法而押後審期，案件今日在高等法院再訊。案件由三名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理，預計將開庭討論各方法律代表的合適檔期。 黎智英一方由資深大律師彭耀鴻及大律師關文渭代表；三間《蘋2022年12月13日
譚耀宗：若沒有在港律師接案，被告可移交內地審理
《經濟通通訊社５日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，早前獲批英御用大律師Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ來港辯護，律政司申請上訴許可至終被院被拒，早前行政長官李家超建議提請人大釋法。 全國人大常委譚耀宗表示，涉及《香港國安法》的被告，假如在本港未能找到律師接案，可移交內地審2022年12月05日
支聯會涉顛覆國家政權案，律政司要求不設陪審團
《經濟通通訊社５日專訊》繼民主派初選及黎智英案後，控方早前通知涉煽動顛覆國家政權的支聯會案中被告，指案件有涉外因素等原因，要求案件不設陪審團審訊。 支聯會副主席鄒幸彤透過親友在社交網站指，上周四（１日）收到律政司司長發出的證書，指由於案件具涉外因素，為保障陪審員和其家人的人身安全，及在有陪審團2022年12月05日
英御狀申延工作簽證未獲批，湯家驊：未尊重法院權威
《經濟通通訊社２日專訊》高等法院批准壹傳媒創辦人黎智英涉及國安案，押後至本月１３日開庭處理。辯方在庭上透露，入境處未批出英國御用大律師Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ的工作簽證，所以未能到庭代表黎智英。行會成員湯家驊表示，終審法院已批准Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ來港執業，在人大釋法前，終院裁決仍是最有效力，有關部門的做法2022年12月02日
高等法院批准黎智英案押後至本月１３日再提訊
《經濟通通訊社１日專訊》壹傳媒集團創辦人黎智英被控串謀勾結外國或境外勢力的案件，原定排期在今日開審，終審法院拒絕律政司就反對黎智英聘請海外大狀的上訴許可申請後，政府提請中央建議人大常委會就《香港國安法》作出解釋，律政司日前申請黎智英案押後開審，法院今日開庭處理，法官批准案件押後至１２月１３日再提2022年12月01日
黎智英違國安法案原今開審，料律政司申請押後案件
《經濟通通訊社１日專訊》壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，早前獲批英御用大律師Ｔｉｍ Ｏｗｅｎ來港辯護，律政司申請上訴許可至終被院被拒。行政長官李家超建議提請人大釋法。 案件今早於高院聆訊，由３名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理，預料律政司將申請押後案件。警方今早派出大2022年12月01日
中總、廠商會支持特首提請人大釋法
《經濟通通訊社３０日專訊》就行政長官及國安委主席李家超向中央提交報告，建議提請人大釋法，釐清沒有本地執業權的律師和大律師，能否處理危害國安案件，香港中華總商會（中總） 及香港中華廠商聯合會（廠商會）均表示支持。 全國政協常委兼中總會長蔡冠深表示，香港國安法的立法原意和目的，就是要防範外國或境外2022年11月30日
中環外國記者會會址獲批３年租約，增國安條款
《經濟通通訊社３０日專訊》外國記者會位於中環下亞厘畢道２號會址，租約將於明年１月１日屆滿。政府表示，將以市值租金批租，惟租期由原來７年減少至３年，新租約亦加入保障國家安全和充分保障政府權益標準條文。 政府發言人表示，３年租期符合所有經政府產業署出租歷史建築物的租約年期，令歷史建築有一定的靈活運2022年11月30日
盧文端：人大釋法因法院對國安法權威缺乏應有重視
《經濟通通訊社３０日專訊》全國僑聯副主席盧文端在《明報》撰文指出，終審法院裁決未能由國家憲制層面正確認識國安法地位，缺乏應有重視國安法權威及凌駕性，並完全根據普通法思維行事，甚至沿用過去英殖時期所謂慣例。中央希望，香港司法系統能在維護國家安全大是大非問題上，清楚了解立法原意，並承擔責任。 盧文2022年11月30日
譚惠珠估計人大很快完成釋法，常委會下月底開會
《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官李家超就壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英聘請英國御用大律師案向人大提請釋法。基本法委員會副主任譚惠珠被問到估計何時完成釋法程序時稱，她相信會快，人大常委會將於１２月底開會，若將案件押後至明年審訊，料人大常委會未必需要開臨時會議。 譚惠珠在《香港電台》節目上表示2022年11月29日