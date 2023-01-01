港區國安法

全國人大審議「港區國安法」成為全球焦點。「國安」議題向來是香港立法會內部不同政治勢力的角力點，回歸23年來多次「欲立而不達」。本次中央另闢蹊徑，選擇繞過立法會直接立法，估計最短半年便可完成。中央強調，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是堅持和完善「一國兩制」制度體系，完全有必要。然而，美英等西方國家則紛紛指摘，中國正在違反《中英聯合聲明》，是大踏步「開倒車」，代表香港「高度自治」名存實亡。



中美邁入「冷戰」、香港「黑暴」沒除，「港區國安法」對香港這顆東方明珠，將帶來深遠影響。