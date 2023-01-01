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施政報告2019

行政長官林鄭月娥將發表任內第三份施政報告，今年政府改變施政報告模式，讓各局長提早公布及推出成熟政策項目，內容涵蓋舊樓維修、環保及體育發展等。樓價高企及土地問題一向是社會最關心的問題，林鄭早前強調，報告會重點講述房屋及土地議題，展示政府求變的決心。

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陳茂波料5年內住宅單位每年平均落成量1.96萬伙
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陳茂波料5年內住宅單位每年平均落成量1.96萬伙

2020年02月26日
房策乏力難解民怨 未來供應目標不升反跌
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房策乏力難解民怨 未來供應目標不升反跌

2019年12月24日
新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
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新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬

2019年12月19日
汪敦敬

汪敦敬

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香港決裂下的自處及投資之道

來我們面對的是結構性的經濟衰退，香港的競爭力評級已經下跌！失業率顯然是會有上升的浪潮！結業潮幾乎肯定是會開始！我們應該要在香港決裂下如何自處（包括投資）之道！

2019年11月15日
柴灣青衣綠置居年底推 最平$82萬近3700伙
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柴灣青衣綠置居年底推 最平$82萬近3700伙

2019年11月12日
放寬樓按有何影響？
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放寬樓按有何影響？

2019年11月11日止凡

工會倡推「香港人遊香港」，政府津貼旅費冀振興消費

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　　反修例風波持續近５月，本港旅遊、餐飲及零售業皆受重挫，４個業界工會，包括香港旅遊聯業工會聯會、香港專業導遊總工會、飲食業職工總會及百貨商業僱員總會，昨（６日）提出，倡政府撥款１億元，實施為期半年的「香港人遊香港」計劃，由政府資助港人以最平５０元報名參加本地一日遊，以提振社會消費，紓緩業界困局。　

2019年11月07日
湯文亮

湯文亮

評論

樓市不宜睇得太淡

市場上仍然儲存了大量購買力，政府是會因應時勢會推出一些措施來釋放購買力，令樓價作出急速反彈，睇淡樓市的人隨時會錯失良機。

2019年10月30日
以「應用教育」培養時代人才
評論

以「應用教育」培養時代人才

2019年10月29日

恒地林達民：樓價明年中開始回升，按保打通資金鏈

評論

　　新一份施政報告放寬按保樓價限額，成為市場焦點。恆基物業代理營業（一）部總經理林達民認為，相關措施有助打通一、二手樓的資金鏈，加快樓市流轉，對整體一、二手樓市都有利，至明年年中，樓價可以開始回升，估計全年樓價可以有５％至１０％的上升空間。《香港經濟日報》

2019年10月28日

市建局：下個首置項目毗鄰煥然懿居，料幾年後推樓花

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　　《經濟通通訊社２５日專訊》市建局主席周松崗表示，目前手頭上最快可用作首置項目的是毗鄰「煥然懿居」的另一個土瓜灣春田街項目，可作為「煥然懿居」第二期，提供約３００伙，最快在３至４年後推出樓花，但仍有待董事局通過。　　市建局行政總監韋志成指，根據上次「煥然懿居」的經驗，下個首置項目會提供多些２房單位

2019年10月25日
恒地股價仍低可中長線部署 政府新策利地產發展
評論

恒地股價仍低可中長線部署 政府新策利地產發展

2019年10月25日

運房局：屯門南延線或連接中部人工島

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　　施政報告提及邀請港鐵（０００６６）就屯門南延線等三條路線，展開詳細規劃和設計。運輸及房屋局局長陳帆指，屯門南延線項目可能與中部水域人工島相關的部分鐵路段連接，會要求港鐵公司在屯門南延線項目中預留接駁位置。　　陳帆回覆立法會查詢時指出，屯門南延線將從現有西鐵線的屯門站延伸約２﹒４公里至屯門南。　　

2019年10月24日
放寬按保掀升浪 海怡2房$942萬售創新高
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放寬按保掀升浪 海怡2房$942萬售創新高

2019年10月24日

旅議會：旅行社現金鼓勵計劃能刺激旅行社生意

評論

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港旅遊業議會主席黃進達表示，本港９月份入境數字已錄得一半跌幅，而專門接待旅行團的旅行社在不同市場更有高達九成跌幅，嚴重影響從業員生計，趨勢更蔓延至出境遊。　　他續指，現時業界急需支援計劃，相信旅行社現金鼓勵計劃出台可以鼓勵中小企旅行社繼續運營，同時給予海外合作夥伴及旅

2019年10月23日
湯文亮

湯文亮

評論

新按揭保險是幫人抑或害人？

新按保的確解決了不少人煩惱，所以《施政報告》唔應該咁低分。

2019年10月23日
放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱
評論

放寬按保令二手交投回勇 發展商加碼推售氣氛轉熱

2019年10月23日

九巴龍運料獲３﹒２億元燃料補助

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　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府昨日推出新一輪支援企業措施，九巴及龍運歡迎政府透過措施，向專營巴士公司提供燃料補助。去年九巴及龍運的燃油成本為９﹒６４億元，佔總營運成本近１３﹒６％。據此粗略推算，若獲三分一燃料補貼，九巴及龍運可取得３﹒２１億元補助。（ｈｌ）

2019年10月23日
陳茂波：財政預算案及三輪紓困措施料提振經濟2%
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陳茂波：財政預算案及三輪紓困措施料提振經濟2%

2019年10月22日

陳茂波料多輪紓困措施有助提振經濟２％

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　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府今日宣布第三輪支援企業紓困措施，財政司司長陳茂波在記者會上表示，政府由８月中開始逐步出台不同的紓困措施，指政府一直都在動態評估經濟下行的影響，評估行業面對的困難，並提出針對性的措施。　　他提到，立法會議員亦看見現時的經濟面臨困境，呼籲他們盡快審議，讓措施盡快出台，使

2019年10月22日

邱騰華：正與旅發局等商討，冀盡快推方案幫助旅遊業

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　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府今日宣布第三輪支援企業的紓困措施，商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上表示，旅遊業界在這段時間一直有向政府反映目前他們經營的困難，而根據７月及８月的旅遊數字已下跌三至四成，９月及１０月的跌幅更加劇，１０月首１５天的數字下跌一半。　　他提到，旅遊業不少的工種如導遊及領

2019年10月22日

政府推６個月商用車燃料補貼等三措施，涉２０億元

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　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布第三輪支援企業的紓困措施，包括向運輸業界提供６個月的燃料補貼，惠及６﹒１萬輛的士、小巴及紅色小巴，１８０間公共交通營辦商及１３萬商用車主，涉及１３﹒６５億元。　　他表示，政府亦會為商用船隻提供一次檢驗費豁免，涉及６３００艘船。另外，政府產業的５０％租

2019年10月22日
馬天娜

馬天娜

評論

道歉道出禍？

一個道歉，再次睇到林鄭永遠都睇唔到問題嘅核心，仍然未睇清香港係邊度有病，甚至係令病情加重。

2019年10月22日

陳茂波下午四時聯同邱騰華及陳帆公布支援企業措施

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　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府宣布，財政司司長陳茂波今日下午四時將聯同商務及經濟發展局局長邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆，就支援企業措施，在政府總部會見傳媒。　　署理行政長官張建宗今早出席行政會議前向傳媒表示，陳茂波下午將聯同相關政策局，公布第三輪紓困措施，針對因社會事件而大受打擊的零售、餐飲及物

2019年10月22日