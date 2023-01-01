邱騰華：正與旅發局等商討，冀盡快推方案幫助旅遊業

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《經濟通通訊社２２日專訊》政府今日宣布第三輪支援企業的紓困措施，商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上表示，旅遊業界在這段時間一直有向政府反映目前他們經營的困難，而根據７月及８月的旅遊數字已下跌三至四成，９月及１０月的跌幅更加劇，１０月首１５天的數字下跌一半。 他提到，旅遊業不少的工種如導遊及領