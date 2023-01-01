汪敦敬
香港決裂下的自處及投資之道
來我們面對的是結構性的經濟衰退，香港的競爭力評級已經下跌！失業率顯然是會有上升的浪潮！結業潮幾乎肯定是會開始！我們應該要在香港決裂下如何自處（包括投資）之道！2019年11月15日
工會倡推「香港人遊香港」，政府津貼旅費冀振興消費
反修例風波持續近５月，本港旅遊、餐飲及零售業皆受重挫，４個業界工會，包括香港旅遊聯業工會聯會、香港專業導遊總工會、飲食業職工總會及百貨商業僱員總會，昨（６日）提出，倡政府撥款１億元，實施為期半年的「香港人遊香港」計劃，由政府資助港人以最平５０元報名參加本地一日遊，以提振社會消費，紓緩業界困局。2019年11月07日
恒地林達民：樓價明年中開始回升，按保打通資金鏈
新一份施政報告放寬按保樓價限額，成為市場焦點。恆基物業代理營業（一）部總經理林達民認為，相關措施有助打通一、二手樓的資金鏈，加快樓市流轉，對整體一、二手樓市都有利，至明年年中，樓價可以開始回升，估計全年樓價可以有５％至１０％的上升空間。《香港經濟日報》2019年10月28日
市建局：下個首置項目毗鄰煥然懿居，料幾年後推樓花
《經濟通通訊社２５日專訊》市建局主席周松崗表示，目前手頭上最快可用作首置項目的是毗鄰「煥然懿居」的另一個土瓜灣春田街項目，可作為「煥然懿居」第二期，提供約３００伙，最快在３至４年後推出樓花，但仍有待董事局通過。 市建局行政總監韋志成指，根據上次「煥然懿居」的經驗，下個首置項目會提供多些２房單位2019年10月25日
運房局：屯門南延線或連接中部人工島
施政報告提及邀請港鐵（０００６６）就屯門南延線等三條路線，展開詳細規劃和設計。運輸及房屋局局長陳帆指，屯門南延線項目可能與中部水域人工島相關的部分鐵路段連接，會要求港鐵公司在屯門南延線項目中預留接駁位置。 陳帆回覆立法會查詢時指出，屯門南延線將從現有西鐵線的屯門站延伸約２﹒４公里至屯門南。2019年10月24日
旅議會：旅行社現金鼓勵計劃能刺激旅行社生意
《經濟通通訊社２３日專訊》香港旅遊業議會主席黃進達表示，本港９月份入境數字已錄得一半跌幅，而專門接待旅行團的旅行社在不同市場更有高達九成跌幅，嚴重影響從業員生計，趨勢更蔓延至出境遊。 他續指，現時業界急需支援計劃，相信旅行社現金鼓勵計劃出台可以鼓勵中小企旅行社繼續運營，同時給予海外合作夥伴及旅2019年10月23日
九巴龍運料獲３﹒２億元燃料補助
《經濟通通訊社２３日專訊》政府昨日推出新一輪支援企業措施，九巴及龍運歡迎政府透過措施，向專營巴士公司提供燃料補助。去年九巴及龍運的燃油成本為９﹒６４億元，佔總營運成本近１３﹒６％。據此粗略推算，若獲三分一燃料補貼，九巴及龍運可取得３﹒２１億元補助。（ｈｌ）2019年10月23日
陳茂波料多輪紓困措施有助提振經濟２％
《經濟通通訊社２２日專訊》政府今日宣布第三輪支援企業紓困措施，財政司司長陳茂波在記者會上表示，政府由８月中開始逐步出台不同的紓困措施，指政府一直都在動態評估經濟下行的影響，評估行業面對的困難，並提出針對性的措施。 他提到，立法會議員亦看見現時的經濟面臨困境，呼籲他們盡快審議，讓措施盡快出台，使2019年10月22日
邱騰華：正與旅發局等商討，冀盡快推方案幫助旅遊業
《經濟通通訊社２２日專訊》政府今日宣布第三輪支援企業的紓困措施，商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上表示，旅遊業界在這段時間一直有向政府反映目前他們經營的困難，而根據７月及８月的旅遊數字已下跌三至四成，９月及１０月的跌幅更加劇，１０月首１５天的數字下跌一半。 他提到，旅遊業不少的工種如導遊及領2019年10月22日
政府推６個月商用車燃料補貼等三措施，涉２０億元
《經濟通通訊社２２日專訊》財政司司長陳茂波公布第三輪支援企業的紓困措施，包括向運輸業界提供６個月的燃料補貼，惠及６﹒１萬輛的士、小巴及紅色小巴，１８０間公共交通營辦商及１３萬商用車主，涉及１３﹒６５億元。 他表示，政府亦會為商用船隻提供一次檢驗費豁免，涉及６３００艘船。另外，政府產業的５０％租2019年10月22日